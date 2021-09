F1 Monza 2021: Starke Mercedes-Autos beim Trainingsauftakt

Lewis Hamilton hat sich im ersten Freien Training zum Grand Prix von Italien in Monza die Bestzeit gesichert. Der Mercedes-Fahrer setzte sich in der einzigen Session vor dem Freitagsqualifying (ab 18:00 Uhr MESZ im Formel-1-Liveticker) 0,452 Sekunden vor Max Verstappen (Red Bull) an die Spitze des Klassements.

In Monza wird zum zweiten Mal nach Silverstone am Freitag Qualifying, am Samstag Sprint und am Sonntag Rennen gefahren. Dementsprechend verkürzt sich das Freie Training vor dem Qualifying auf eine statt sonst drei Stunden, und dementsprechend vollgepackt war das technische Programm der Teams.

Hamiltons Bestzeit muss zwar noch nicht viel bedeuten, kommt aber nicht überraschend. Die Powerstrecke Monza gilt als Mercedes-Terrain. Zudem kommt, dass Verstappen während der Session mit dem Handling nicht zufrieden war: "Wenn ich in Kurve 2 aufs Gas gehe, habe ich hinten einfach keinen Grip", meldete er am Boxenfunk.

Auffällig: Die Teams mit Mercedes-Motor waren aus dem Stand konkurrenzfähig. McLaren-Pilot Lando Norris (12.) fuhr eigentlich die zweitschnellste Zeit (+0,276), diese wurde ihm aber wegen Tracklimits in Kurve 11 gestrichen.

Doch Valtteri Bottas (3./Mercedes/+0,525) und die beiden Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll (4./+0,750) und Sebastian Vettel (6./+0,898) rundeten den starken Gesamteindruck der Mercedes-Teams ab.

Bestplatzierter Ferrari war Carlos Sainz (+0,988) auf P7. Charles Leclerc, letztendlich Elfter, wäre zwar um eine Zehntelsekunde schneller gewesen; dem Monegassen wurde seine Bestzeit aber aus dem gleichen Grund wie bei Norris aberkannt.

Mick Schumacher (Haas/+2,625) wurde 20. und Letzter, 0,106 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Nikita Masepin.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.