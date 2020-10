F1 Portimao 2020: Crash, Feuer & Kontroversen zum Auftakt!

Max Verstappen hat im Freien Training der Formel 1 von Portimao für Schlagzeilen gesorgt. Dies tat der Niederländer aber nicht mit einer guten Zeit, sondern mit einem unnötigen Unfall mit Lance Stroll (Racing Point), mit dem er in Kurve 1 kollidiert war.

Gut 20 Minuten vor Schluss ließ Verstappen Stroll passieren und hängte sich auf Start/Ziel in dessen Windschatten. Seite-an-Seite fuhren beide auf die erste Kurve zu, in der es schließlich zur Kollision kam. "Ist dieser Kerl verdammt nochmal blind?", wütete Verstappen am Funk. "Was zur Hölle stimmt mit dem nicht? Was für ein Vollidiot."

Strolls Racing-Point-Bolide strandete im Kiesbett und die Session musste mit einer roten Flagge unterbrochen werden. Die Rennkommissare kündigten bereits eine Untersuchung des Vorfalls an.

Zu diesem Zeitpunkt führte Valtteri Bottas (Mercedes) die Session mit sechs Zehntelsekunden Vorsprung vor Verstappen und den beiden Ferrari von Charles Leclerc und Sebastian Vettel an.

Longruns waren am Nachmittag kaum möglich, weil die Session bereits zuvor unterbrochen werden musste. Der Motor von Pierre Gasly (AlphaTauri) war hochgegangen und hatte einen spektakulären Brand am Auto des Franzosen verursacht.

In der ersten halben Stunde der Session waren die Fahrer zudem mit Prototyp-Reifen von Pirelli unterwegs, weswegen der Informationsgewinn am Nachmittag relativ niedrig ausgefallen sein dürfte.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.