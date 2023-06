F1-Quali Barcelona: Favoritensterben rund um Verstappen-Pole!

Da konnte Toto Wolff nur ungläubig den Kopf schütteln: Max Verstappen hat sich mit einer dominanten Vorstellung die Poleposition für den Grand Prix von Spanien 2023 in Barcelona gesichert. Der Red-Bull-Fahrer konnte sich den Luxus leisten, seine eigentlich schnellste Runde abzubrechen, und verwies trotzdem Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) auf die Plätze.

Nach dem ersten Q3 Run hatte Verstappen 0,924 Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton (Mercedes) und 1,272 auf Norris. Da war im Grunde genommen schon klar, dass ihm der erste Startplatz nicht mehr zu nehmen sein würde. Auch wenn Lokalmatador Fernando Alonso (Aston Martin) auch deswegen nur auf Platz 10 lag, weil er nur noch einen frischen Reifensatz für Q3 zur Verfügung hatte.

Doch gegen Verstappen war auch im zweiten Versuch kein Kraut gewachsen. Der Weltmeister legte sogar nochmal zu, brach seine Runde nach Zwischenbestzeiten aber ab, weil von hinten ohnehin keine Gefahr drohte.

Dahinter gab es aber noch einige Verschiebungen. Pierre Gasly (Alpine) verbesserte sich auf P4. Ihm droht wegen Behindern von Konkurrenten allerdings noch eine Gridstrafe.

Fünfter wurde Hamilton, gefolgt von Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) und Nico Hülkenberg (Haas). Der Deutsche, am Freitag sogar Dritter, lag auch nach dem ersten Q3-Run sensationell an dritter Stelle. Doch weil er nur noch einen Reifensatz zur Verfügung hatte, wurde er in den letzten Minuten noch nach hinten durchgereicht.

Alonso (9./+1,235) und Oscar Piastri (McLaren/+1,410) rundeten die Top 10 ab.

Charles Leclerc (Ferrari), der Polesetter von 2022, schied als 19. bereits in Q1 aus. Ein weiterer Dämpfer für seine WM-Hoffnungen.

Er war damit aber nicht der einzige "Promi", der vorzeitig die Segel streichen musste. Auch in Q2 gab es mit Sergio Perez (11./Red Bull) und George Russell (12./Mercedes) zwei Fahrer, die eigentlich als sichere Q3-Kandidaten gegolten hatten.

Wie kam es zum frühen Aus von Perez und Russell?

Die Zeit war schon abgelaufen, da lag Perez immer noch auf P13. Kurz davor, da lag er noch an achter Stelle, unterlief ihm ein Fahrfehler und er rutschte von der Strecke. Perez hatte Glück im Unglück. "Wir haben genug Benzin, um noch eine Runde zu fahren", sagte ihm sein Renningenieur. Die war aber nicht gut genug: Am Ende fehlten 0,051 Sekunden auf Hülkenbergs zehnten Platz.

Perez war nicht das einzige prominente Opfer in Q2. Als Zwölfter musste Russell die Segel streichen. Der zog sich auch noch den Zorn von Hamilton zu, als es bei Start und Ziel zu einer Berührung kam. Russell wechselte die Linie, um einem Ferrari auf der rechten Fahrbahnseite auszuweichen - und schnitt damit Hamilton links den Weg ab, der in die Wiese ausweichen musste.

Russell funkte: "Ihr habt mir nicht gesagt, dass ein Auto hinter mir ist!" Aber Hamilton war am Mercedes-Funk "not amused": "George ist einfach vom Gas gegangen. Das war wirklich gefährlich. Kann sein, dass ich Schaden am Auto habe", meldete Hamilton, der sich bei dem Zwischenfall den Frontflügel lädierte.

Außerdem schieden in Q2 Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Nyck de Vries und Yuki Tsunoda (beide AlphaTauri) aus. Das Trio belegte die Positionen 13 bis 15.

Warum gab's in Q1 eine rote Flagge?

Q1 begann gleich turbulent. Alle Fahrer gingen auf Trockenreifen auf die Strecke, die besonders neben der Ideallinie stellenweise noch feucht war. Der Reihe nach fabrizierten Yuki Tsunoda, Alonso, Valtteri Bottas (16./Alfa Romeo) und Alexander Albon (18./Williams) Ausritte.

Nach nicht einmal vier Minuten zeigte die Rennleitung rote Flaggen, obwohl zumindest von außen keinerlei Behinderung der Strecke ersichtlich war. Noch während der Unterbrechung klärte die FIA auf: "Die rote Flagge ist wegen Kies auf der Strecke, der weggekehrt werden muss." Acht Minuten später war das erledigt und es konnte weitergehen.

Wofür droht Gasly eine Strafe?

Q1 war nach der Unterbrechung gerade wieder in Gang gekommen, da waren die beiden Ferraris hintereinander auf einer schnellen Runde. Vor den beiden: Gasly im Alpine. Der sah Leclerc und machte Platz, stand danach jedoch Sainz im Weg.

Der tobte am Boxenfunk: "Er sollte dafür eine Strafe bekommen. Ich musste mitten in einer schnellen Kurve vom Gas gehen." Ein Zwischenfall, der von den Rennkommissaren nach dem Qualifying bewertet und der wahrscheinlich eine Strafe nach sich ziehen wird.

Wenig später tauchte auf dem FIA-Monitor die Nachricht auf, dass auch eine Behinderung von Verstappen untersucht wird. Gasly stand dem Red Bull im Weg. Alonso, ein unbeteiligter Beobachter der Szene, schlug am Boxenfunk gleich eine Rückversetzung um drei Positionen für Gasly als Strafe vor.

Wie kam es zum Aus von Leclerc in Q1?

Kurz vor Ende der Session lagen beide Ferrari-Piloten außerhalb der Top 15. Doch während Sainz das Ruder in seiner allerletzten Runde herumreißen konnte, gelang Leclerc das nicht. Ihm fehlten letztendlich 0,205 Sekunden auf den Top-15-Cut. Damit belegte er den 19. Platz.

Vor seinem letzten Run meldete Leclerc am Boxenfunk: "Da stimmt was nicht mit meinen Hinterreifen. Von Kurve 8 bis Kurve 10." Danach wurde er auf die FIA-Waage gerufen, und bevor er wieder auf die Strecke ging, sagte ihm sein Renningenieur: "Charles, Carlos hätte es auf seiner ersten Push-Lap auch fast weggeschmissen. Eure Linien sehen sehr ähnlich aus. Ist schwer, es genau zu sehen. Wenn du an der Box bist, kannst du dir das Overlay anschauen."

Als dann fix war, dass es nicht reichen würde, funkte Leclerc nur noch: "Unglaublich."

Später erklärte er in den ersten TV-Interviews: "Die Linkskurven waren unfahrbar. In den Rechtskurven war das Gefühl ähnlich wie heute Morgen. Aber in den Linkskurven stimmt einfach etwas nicht. Auf dem ersten Satz dachte ich, dass es an den Reifen liegt. Aber auf dem zweiten Satz war das Gefühl genau gleich."

15. wurde Perez, der seinerseits 0,103 Sekunden Vorsprung auf Bottas hatte und sich gerade noch ins zweite Qualifying retten konnte. 17. wurde Kevin Magnussen (Haas), 18. Albon und 20. Logan Sargeant im zweiten Williams.

Wo gibt's den Großen Preis von Spanien live zu sehen?

Gute Nachricht für alle Formel-1-Fans in Deutschland: Sky überträgt das Rennen in Barcelona am Sonntag ausnahmsweise live auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport DE. Dort ist der Grand Prix von Spanien für alle Zuschauer in Deutschland kostenlos live zu sehen. Für Zuschauer aus anderen Ländern ist der Livestream geoblockiert.

Nicht geoblockiert ist die tägliche F1-Show auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, die von Freitag bis Sonntag jeweils um 21:00 Uhr steigt. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll besprechen in den Livestreams aktuelles Tagesgeschehen in Barcelona, analysieren Hintergründe und erzählen, was Fahrer und Teamchefs in ihren Medienrunden gesagt haben, nachdem die TV-Sender aus ihren Live-Broadcasts ausgestiegen sind.

Sky-Abonnenten und WOW-Kunden können außerdem alle Sessions live bei Sky sehen. Das Rennen am Sonntag startet um 15:00 Uhr. Vorberichte, Interviews und Beiträge mit spannenden Hintergründen gibt's bereits ab 13:30 Uhr zu sehen.

Wer das Rennen mit Livebildern von Sky sehen möchte, aber Sehnsucht nach einem alternativen Kommentar verspürt, der kann als Second Screen die Formel1.de-Watchparty (präsentiert von Sky) mit Kommentar von Kevin Scheuren und Kevin Hermann schauen oder zumindest als Tonspur hören. Die Watchparty beginnt am Sonntag eine halbe Stunde vor dem Rennen, also um 14:30 Uhr. User können dort auch ohne Bezahlschranke im Livechat mitdiskutieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.