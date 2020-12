F1-Qualifying Abu Dhabi 2020: Verstappen knackt die Mercedes

Max Verstappen hat beim letzten Qualifying der Formel-1-Saison für eine Überraschung gesorgt und sich die Pole-Position in Abu Dhabi gesichert. Der Niederländer knackte in letzter Sekunde noch die beiden Mercedes und schlug Valtteri Bottas um 25 Tausendstelsekunden. Lewis Hamilton landete dahinter nur auf dem dritten Rang.

Ein starkes Qualifying legte auch Lando Norris hin, der sich überraschend auf Rang vier qualifizieren konnte und damit auch das bis dahin ausgeglichene teaminterne Qualifyingduell mit Carlos Sainz für sich entscheiden konnte. Der Spanier landete hinter Alexander Albon (5./Red Bull) auf Rang sechs.

Daniil Kwjat (AlphaTauri) schloss die Saison auf einem guten siebten Rang ab, dahinter landeten Lance Stroll (8./Racing Point), Charles Leclerc (9./Ferrari) und Pierre Gasly (10./AlphaTauri).

Für die beiden Renaults war bereits in Q2 Schluss. Esteban Ocon hatte dabei als Elfter die Oberhand über Teamkollege Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel verabschiedete sich mit Platz 13 von Ferrari, dahinter steht Antonio Giovinazzi (14./Alfa Romeo). Sergio Perez (Racing Point) verzichtete aufgrund seiner feststehenden Motorenstrafe auf eine Zeit in Q2.

In Q1 blieb Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) als 16. hängen und verlor damit das teaminterne Duell mit 8-9. Kevin Magnussen platzierte den Haas auf Platz 17 vor George Russell (18./Williams), der nur bei Mercedes sein Qualifying-Duell verlor. Pietro Fittipaldi (19./Haas) vermied den letzten Platz, der an Nicholas Latifi (20./Williams) ging, nachdem er sich in der Schlusskurve gedreht hatte.

