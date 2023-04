F1-Qualifying Baku: Leclerc fightet Red Bull im Mittelsektor nieder!

Helmut Marko schwante schon vor dem Qualifying Böses: Er könne sich vorstellen, sagte er, dass Ferrari auf eine schnelle Runde sogar auf Poleposition fahren könne. Und so kam es dann auch. Statt dem "Doktor" zum 80. Geburtstag eine erste Startreihe in Baku zu schenken, holten Max Verstappen und Sergio Perez nur die Positionen 2 und 3.

Die Poleposition für den Grand Prix von Aserbaidschan 2023 am Sonntag sicherte sich stattdessen Charles Leclerc, ein ausgewiesener Spezialist für den Stadtkurs am Kaspischen Meer. Er meisterte die Strecke im finalen Run in 1:40.203 Minuten.

Bereits im ersten Q3-Run zeichnete sich ein spannendes Finish ab. Verstappen und Leclerc fuhren in 1:40.445 Minuten die exakt gleiche Zeit. Weil Verstappen seine Runde etwas früher absolviert hatte, stand aber zunächst er auf Platz 1.

Im alles entscheidenden Run fuhr dann zunächst Perez Bestzeit im ersten Sektor, doch im Mittelsektor verloren die beiden Red Bulls zu viel Zeit. Leclerc hatte am Ende 0,188 Sekunden Vorsprung auf Verstappen und 0,292 Sekunden Vorsprung auf Perez.

Vierter wurde Carlos Sainz (Ferrari), gefolgt von Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) und Oscar Piastri (McLaren).

Nico Hülkenberg (Haas) wurde 17.

Warum gab's eine Untersuchung gegen Verstappen?

In Q1 flimmerte während der ersten Rot-Unterbrechung plötzlich eine aus Red-Bull-Sicht beunruhigende Nachricht über den FIA-Monitor. Zwischenfall in Zusammenhang mit Verstappen "notiert", und zwar wegen "Freigabe in einem unsicheren Zustand", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Später klärte die FIA auf, dass die Rennleitung besorgt war, weil Verstappens Cockpitumrandung flatterte. Bei genauerer Untersuchung stellte sich aber heraus, dass diese von den Mechanikern korrekt montiert wurde und sich erst danach bei der Fahrt löste, weshalb es Entwarnung gab: "No further action."

Wer steht auf P11 bis P15?

In Q2 erwischte es mit George Russell (Mercedes) einen echten Hochkaräter. Russell war um 0,004 Sekunden langsamer als Hamilton, aber während Hamilton eine Runde weiterkam, war für Russell Endstation.

"Ach, Zucker", ärgerte er sich am Boxenfunk. "Ich denke, wir hätten dieses Wochenende die Pace gehabt." Wieder einmal zeigte sich, wie umkämpft das Mittelfeld derzeit ist. Wäre Russell nur um drei Zehntelsekunden schneller gewesen, hätte er P4 statt P11 belegt.

Neben Russell scheiterten im zweiten Segment auch Esteban Ocon (Alpine), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) und Logan Sargeant (Williams).

Was war der Grund für den Crash in Q1?

Nyck de Vries (AlphaTauri) war gerade auf seiner ersten schnellen Runde, als ihm beim Anbremsen von Kurve 3 ein Fehler unterlief und er in den Barrieren landete. Die Onboardaufnahmen erweckten den Anschein, als habe er einfach zu spät gebremst. "Oh mein Gott", ärgerte er sich am Boxenfunk.

Erst etwas später wurde von der TV-Regie ein Boxenfunk ausgestrahlt, der sich zu Beginn von Q1 ereignet hatte. Dadurch wurde enthüllt, dass am Funk über ein Problem mit dem Brake-by-Wire-System gesprochen wurde. Möglich, dass das der Grund für de Vries' Abflug war.

In Q1 waren noch zehn Minuten zu fahren, als wegen der Bergungsarbeiten die rote Flagge gezeigt werden musste. Die Bergungsarbeiten dauerten übrigens etwas länger als üblich, weil sich die Nase des AlphaTauri in die TecPro-Barrieren gebohrt hatte.

Zu dem Zeitpunkt hatte Sainz noch keine Rundenzeit absolviert, weil der Ferrari-Pilot auf der Strecke unmittelbar hinter de Vries unterwegs war. Sainz hatte jedoch genug Zeit, sich fürs Q2 zu qualifizieren, als die Session wieder eröffnet wurde.

Warum wurde Q1 gleich wieder unterbrochen?

Als die Autos nach langer Unterbrechung wieder rausfuhren, ging's gleich ordentlich zur Sache. Sainz drehte sich am Beginn seiner ersten Runde, hatte aber das Glück, dabei nirgends anzuschlagen. Weniger Glück hatte Pierre Gasly (Alpine): Er crashte an exakt der gleichen Stelle wie kurz zuvor de Vries.

"Am meisten Zeit kannst du auf der Bremse gewinnen", hatte sein Renningenieur kurz zuvor gefunkt. Das nahm Gasly etwas zu wörtlich: Mit einem offensichtlichen Geschwindigkeitsüberschuss konnte er die Linie in Kurve 3 nicht halten und schlug in die Barrieren ein. Was übrigens erneut eine Rot-Unterbrechung zur Folge hatte.

Warum gab es so viele Unfälle?

Möglicherweise war das eine Folge der ungewöhnlich kurzen Vorbereitung wegen des neuen Wochenendformats. In Baku wird am Samstag ein F1-Sprint mit Sprint-Shootout gefahren, sodass das normale Qualifying bereits auf Freitagnachmittag angesetzt werden musste. Somit gab es statt der sonst üblichen drei Freien Trainings diesmal nur eins.

Dass das gerade auf einem anspruchsvollen Stadtkurs wie Baku zu einer Herausforderung werden könnte, hatten viele Fahrer schon im Vorfeld befürchtet.

Aus den Crashes und den damit einhergehenden Unterbrechungen ergab sich übrigens ein ganz anderes Problem für die Fahrer. Denn die tiefstehende Sonne sorgte in den Abendstunden in der Altstadt in manchen Kurven für schlechte Sicht. Leclerc wollte ein dunkleres Visier, hatte aber keins mehr. Und Verstappen beklagte sich, das Blenden sei zwar nervig, aber zu managen.

Wer schied bereits in Q1 aus?

Neben de Vries und Gasly, die wegen ihrer Unfälle keine Zeit setzen konnten, schied auch Kevin Magnussen (Haas) aus. Beim Dänen trat ein elektrisches Problem auf. Zwar wollte Magnussen trotzdem fahren, aber von seinem Renningenieur kam ein striktes Nein: "Das können wir nicht riskieren. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, Kev, denn du hast einen fantastischen Job gemacht."

Magnussen ärgert sich: "Wir hatten Fehlzündungen auf den Geraden. Super frustrierend, denn die Rundenzeiten trotz des Problems zeigten, dass die Pace da war. Unsere Zeit wird kommen. Aber bisher hatten wir einfach kein Glück."

Magnussen landete auf dem 18. Platz, 2,148 Sekunden hinter der Q1-Bestzeit von Leclerc (1:41.269 Minuten). Als 16. und 17. schieden Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und Nico Hülkenberg (Haas) aus. Hülkenberg war letztendlich um 0,662 Sekunden schneller als Magnussen, aber um 0,133 Sekunden zu langsam für Q2. "Nicht gut", war sein lapidarer Kommentar am Boxenfunk.

