F1-Qualifying Frankreich: Sainz zieht Leclerc im Windschatten zur Pole!

Charles Leclerc hat sich beim Grand Prix von Frankreich in Le Castellet die Poleposition gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies im Qualifying auf dem Circuit Paul Ricard seine Kontrahenten Max Verstappen (Red Bull) und Sergio Perez (Red Bull) um 0,304 beziehungsweise 0,463 Sekunden auf die Plätze.

Nach dem ersten Q3-Run hatte Leclerc noch mit einer Bestzeit von 1:31.209 Minuten geführt, 0,008 Sekunden vor Verstappen. Ferrari hatte sich für eine Windschattentaktik entschieden und Sainz, der wegen eines Motorwechsels ohnehin von ganz hinten starten muss, zu Leclercs Gunsten geopfert, um von Kurve 7 bis Kurve 11 Windschatten zu spendieren.

Im zweiten Run wiederholte Ferrari dieses Spiel. Nach zwei von drei Sektoren lagen Leclerc und Verstappen noch gleichauf bei 50,6 Sekunden. Doch Sainz-Windschatten machte im dritten Sektor möglicherweise den Unterschied. "Grande, Carlos", bedankte sich Leclerc bei seinem Teamkollegen.

Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Vierter, vor Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Sainz wurde Neunter, Kevin Magnussen (Haas) Zehnter. Beide müssen jedoch wegen eines Motorwechsels von hinten starten.

Sebastian Vettel (14./Aston Martin) schied in Q2, Mick Schumacher (19./Haas) in Q1 aus.

Zum Thema:

Wie viel fehlte Vettel auf Q3?

0,440 Sekunden. Der Aston-Martin-Pilot belegte in Q2 den 14. Platz. Im letzten Sektor fuhr er einen "pinken" Minisektor, konnte daraufhin aber die nächsten Minisektoren nicht verbessern. Das deutet darauf hin, dass er womöglich zu ambitioniert in eine Kurve eingefahren ist und dann in den nächsten Kurven weg von der Ideallinie gewesen sein könnte.

Gemeinsam mit Vettel verabschiedeten sich in Q2 Daniel Ricciardo (McLaren), Lokalmatador Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) und Alexander Albon (Williams).

Warum wurde Schumachers schnellste Zeit gestrichen?

Eigentlich hätte sich der Haas-Pilot mit einer Bestzeit von 1:33.114 Minuten (0,358 Sekunden langsamer als Kevin Magnussen, der in Q1 Sechster wurde) als Elfter für Q2 qualifiziert. Doch die Zeit wurde ihm gestrichen, weil er in Kurve 3 über die Tracklimits hinauskam.

In der gleichen Kurve erwischte es auch Yuki Tsunoda mit den Tracklimits, der AlphaTauri-Pilot war aber trotzdem schnell genug.

Albon hatte Glück: Er stieg trotz Dreher in Q2 auf, weil er von den gestrichenen Rundenzeiten profitierte.

Wo kann man am Sonntag das Rennen live schauen?

In Deutschland besitzt Sky die Exklusivrechte für die Formel-1-Übertragungen. Das Rennen in Le Castellet zeigt der Sender ab 15:00 Uhr; die Vorberichterstattung beginnt bereits um 13:30 Uhr. ANZEIGE: Jetzt Sky holen und alle Rennen live und ohne Werbeunterbrechung erleben!

Wer kein Sky-Abo besitzt, für den gibt's auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ab 14:30 Uhr erstmals eine Alternative in Form eines Watchalongs Hier geht's zum Livestream!. Kevin Scheuren und Daniel Windolph laden dazu ein, "unter Freunden" gemeinsam Formel 1 zu schauen. Mit Zuschaltungen von Chefredakteur Christian Nimmervoll und Datenspezialist Kevin Hermann.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.