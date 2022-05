F1-Qualifying Monaco 2022: Crash sichert Leclerc die Pole beim Heimrennen!

Audio-Player laden

Charles Leclerc hat dem Druck beim Heimrennen standgehalten und sich zum zweiten Mal hintereinander die Poleposition für den Grand Prix von Monaco (Rennen am Sonntag ab 14:45 Uhr im Formel-1-Liveticker) gesichert. Der Ferrari-Pilot fuhr eine Bestzeit von 1:11.376 Minuten und verwies damit seinen Teamkollegen Carlos Sainz und Sergio Perez (Red Bull) auf die Plätze.

Die Entscheidung brachte letztendlich ein Fehler von Perez eingangs Tunnel. Der Mexikaner flog an der Unfallstelle von Ayrton Senna 1988 ab, Sainz krachte in ihn hinein - und danach konnte niemand mehr an der Passage vorbei. Weil nur noch eine halbe Minute Restzeit übrig war, bedeutete das das Ende der Session.

Max Verstappen (Red Bull), der schon das ganze Wochenende Schwierigkeiten hatte, das Tempo seines Teamkollegen mitzugehen, hatte diesmal das Nachsehen im teaminternen Duell und musste mit Platz 4 vorliebnehmen. Rückstand: 0,290 Sekunden.

Fünfter wurde Lando Norris (McLaren), vor George Russell (Mercedes) und Fernando Alonso (Alpine), der unabhängig von der Perez-Sainz-Situation bei Mirabeau ebenfalls einen Crash baute.

Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Achter vor Sebastian Vettel (Aston Martin) und Esteban Ocon (Alpine).

Mick Schumacher (Haas) landete auf P15.

Warum wurde Q1 2:25 Minuten vor Ende unterbrochen?

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) lenkte eingangs Hafenschikane zu früh ein und traf innen die Leitplanke. Er konnte zwar mit lädiertem Auto zurück an die Box fahren, doch mutmaßlich um die Leitplanke prüfen zu können, wurde die Session per roter Flagge unterbrochen. "Da ist der Rennleiter auf Nummer sicher gegangen", analysiert 'ORF'-Experte Alexander Wurz.

Im Nachhinein gab's subtile Kritik vom einen oder anderen Fahrer an Rennleiter Eduardo Freitas. Der hätte, so die Meinung einiger, wegen der Tsunoda-Situation das Qualifying nicht unterbrechen müssen.

Gab es Opfer durch diese rote Flagge?

Ja. Pierre Gasly (AlphaTauri) zählte zu den Geheimfavoriten auf einen Startplatz in der dritten Reihe. Doch weil sich nach der Unterbrechung fast alle Fahrer an der Boxenausfahrt anstellten und Abstand auf den Vordermann nahmen und für die hinteren Fahrer die Zeit zu knapp wurde, konnten sechs Piloten keine schnelle Runde mehr absolvieren. Gasly (17.) war einer davon, Guanyu Zhou (20./Alfa Romeo) ein anderer.

Auch das Haas-Team timte die Runde nicht gut genug und schaffte keinen gezeiteten Run mehr. für Kevin Magnussen (8. in Q1) und Mick Schumacher (14.) spielte das aber keine entscheidende Rolle: Sie zogen ebenso ins Q2 ein wie Hamilton und Bottas.

Wie ging's in Q2 weiter?

Sowohl Magnussen (13.) als auch Schumacher (15. und Letzter) schieden im mittleren Qualifyingsegment aus. Schumacher war aber so knapp an seinem Teamkollegen dran wie schon lange nicht und kam bis auf 0,160 Sekunden an Magnussen heran.

Außerdem schieden Yuki Tsunoda (11./AlphaTauri), der im Vorfeld des Wochenendes hoch gehandelte Valtteri Bottas (12./Alfa Romeo) und Daniel Ricciardo (14./McLaren) in Q2 aus. Über Ricciardo sagt Wurz: "Der Unfall im Training hat ihn aus der Bahn geworfen. Irgendwie passt's bei ihm nicht."

Tsunoda fehlten 0,109 Sekunden auf Alonso (10. in Q2).

Wo gibt's das Rennen in Monaco im TV zu sehen?

