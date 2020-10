F1-Qualifying Nürburgring 2020: Bottas macht's souverän

Valtteri Bottas hat sich die Pole-Position beim Eifel-Grand-Prix gesichert. Der Mercedes-Pilot fuhr in allen drei Sektoren die Bestzeit und holte sich den ersten Startplatz damit relativ souverän. Teamkollege Lewis Hamilton musste sich mit Rang zwei am Nürburgring begnügen, 0,256 Sekunden hinter Bottas.

Max Verstappen (Red Bull) kam überraschend nah an die Mercedes heran. Der Niederländer hatte nach dem ersten Versuch noch geführt, scheiterte am Ende aber um wenige Tausendstel an Hamilton und startet so als Dritter vor dem überraschend starken Ferrari von Charles Leclerc auf Rang vier sowie Red Bulls Alexander Albon.

Die beiden Renaults von Daniel Ricciardo (6.) und Esteban Ocon (7.) fuhren die zweite Top-10-Hälfte an, dahinter starten Lando Norris (8./McLaren), Sergio Perez (9./Racing Point) und Carlos Sainz (10./McLaren).

Sebastian Vettel muss sein Heimspiel in der Eifel außerhalb der Top 10 angehen. Als Elfter schien der Ferrari-Pilot den Sprung nur knapp verpasst zu haben, in Wahrheit fehlten ihm aber fast vier Zehntelsekunden auf den Einzug in Q3. Etwas anderes als den Fans zuwinken, blieb ihm am Ende von Q2 nicht übrig.

Hinter Vettel starten morgen die beiden AlphaTauris von Pierre Gasly (12.) und Daniil Kwjat (13.). Auch Antonio Giovinazzi (14./Alfa Romeo) und Kevin Magnussen (15./Haas) blieben im zweiten Abschnitt hängen.

Für Comebacker Nico Hülkenberg reichte es ohne Trainingszeit nur zum 20. und letzten Platz. Der Ersatz von Lance Stroll hatte eine halbe Sekunde Rückstand auf den Cut zu Q2 und muss sich die letzte Startreihe mit Kimi Räikkönen (19./Alfa Romeo) teilen. Ebenfalls in Q1 ausgeschieden: Romain Grosjean (16./Haas) sowie die beiden Williams von George Russell (17.) und Nicholas Latifi (18.).

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.