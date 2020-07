F1-Qualifying Österreich 2020: Bottas schlägt Hamilton, Debakel für Vettel

Mercedes lässt der Konkurrenz in Spielberg keine Chance. Valtteri Bottas hat sich beim Großen Preis von Österreich die erste Pole-Position der neuen Formel-1-Saison 2020 gesichert. Trotz eines Abflugs im letzten Versuch verwies er seinen Teamkollegen Lewis Hamilton auf Rang zwei, der die erste Startreihe für die ehemaligen Silberpfeile abrundete.

Die Konkurrenz hatte keine Chance: Max Verstappen landete mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf Rang drei vor Überraschungskandidat Lando Norris im McLaren und Teamkollege Alexander Albon.

Racing Point erlebte einen kleinen Rückschlag und musste mit den Plätzen sechs und neun für Sergio Perez und Lance Stroll vorliebnehmen, dazwischen lagen Charles Leclerc (7./Ferrari) und Carlos Sainz (8./McLaren). Platz zehn ging an Daniel Ricciardo im Renault.

Sebastian Vettel erlebte derweil ein Debakel: Der Ferrari-Pilot schied als Elfter schon in Q2 aus, Teamkollege Leclerc kam gerade so als Zehnter in den letzten Abschnitt. "Das ist verrückt", funkte der Monegasse.

Auch für die beiden AlphaTauri von Pierre Gasly (12.) und Daniil Kwjat (13.) kam das Aus in Q2, genau wie für Esteban Ocon (Renault/14.) und Romain Grosjean (15.), der zumindest Haas-Teamkollege Kevin Magnussen (16.) schlagen konnte, der schon in Q1 hängenblieb.

Die große Enttäuschung in Q1 war definitiv das Alfa-Romeo-Team. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen landeten nur auf den Plätzen 18 und 19 und waren damit sogar langsamer als Williams-Pilot George Russell (17.). Das Schlusslicht bildete dessen Teamkollege Nicholas Latifi, der einzige Rookie im Feld.

