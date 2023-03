F1-Qualifying Saudi-Arabien: Verstappen k.o., Perez erobert Pole!

Audio-Player laden

Die programmierte Poleposition von Max Verstappen beim Grand Prix von Saudi-Arabien 2023 ist ausgeblieben. Der Red-Bull-Fahrer rollte auf seiner ersten Q2-Runde in Dschidda mit einem technischen Problem aus und landete im Qualifying auf dem 15. Platz.

Die Gunst der Stunde nutzte Sergio Perez, der sich bereits 2022 die Poleposition gesichert hatte. Der Mexikaner stellte eine Bestzeit von 1:28.265 Minuten auf und hatte letztendlich 0,155 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc (Ferrari) und 0,465 auf Fernando Alonso (Aston Martin), der allein im letzten Sektor um 0,331 Sekunden langsamer war als Perez.

Alonso startet damit aus der ersten Startreihe, weil Leclerc wegen eines Motorwechsels nach hinten versetzt wird.

Dabei hatte das Qualifying für Alonso gar nicht nach Wunsch begonnen. Gleich auf seiner allerersten Runde in Q1 ging ihm ausgangs Kurve 2 das Heck weg, sodass er ein zweites Mal auf Attacke gehen musste, um überhaupt in die Top 15 einzuziehen. Ein Malheur, das ohne Folgen bleiben sollte.

Vierter wurde George Russell (Mercedes/+0,592), gefolgt von Carlos Sainz (Ferrari/+0,666), Lance Stroll (Aston Martin/+0,680), Esteban Ocon (Alpine/+0,813), Lewis Hamilton (Mercedes/+0,958), Oscar Piastri (McLaren/+0,978) und Pierre Gasly (Alpine/+1,092).

Nico Hülkenberg (Haas) wurde Elfter.

Ist die Ursache für das Ausrollen von Verstappen schon bekannt?

Verstappen hatte das Freie Training dominiert und auch in Q1 Bestzeit aufgestellt und galt als haushoher Favorit auf die Poleposition. Doch bei seinem ersten Versuch in Q2 wurde er plötzlich langsamer. "Ein Motorproblem", meldete er am Boxenfunk und rollte langsam zurück an die Box. Dort konnten ihm die Red-Bull-Mechaniker aber nicht mehr helfen.

Für Verstappen ist es das erste Mal seit dem Grand Prix von Russland 2021, dass er den Einzug ins dritte Qualifying verpasst hat. Übrigens vor den Augen von Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff, der an diesem Wochenende prominenter Gast in der Red-Bull-Box ist.

Ob wirklich ein Motorproblem die Ursache dafür war oder eher eine gebrochene Antriebswelle, worauf die Audiospur des Zwischenfalls schließen lässt, ist seitens des Teams noch nicht offiziell geklärt.

Die Hoffnung auf den Sieg gibt Verstappen trotz der miserablen Ausgangsposition nicht auf: "Jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber es geht darum, gute Punkte zu holen. Auf dieser Strecke ist alles möglich. Andererseits müssen wir auch realistisch bleiben. Es wird schwierig, aber wir haben eine super Rennpace. Wir werden sicher nach vorn kommen."

Wie lief's für Nico Hülkenberg?

Beinahe wäre er nach Bahrain zum zweiten Mal hintereinander in die Top 10 eingezogen. Mit einer Zeitenverbesserung in Q2 schob sich Hülkenberg zunächst auf Platz 10, doch zu dem Zeitpunkt war Gasly noch auf der Strecke unterwegs. Letztendlich entschieden 0,040 Sekunden für den Alpine-Piloten.

Immerhin: Teamintern war Hülkenberg im Haas-Duell erneut Sieger, wenn auch nicht ganz so deutlich wie beim Saisonauftakt. In Q1 nahm er Kevin Magnussen 0,197 Sekunden ab, in Q2 war er um 0,066 Sekunden schneller als der Däne. Hülkenberg sicherte sich P11, Magnussen P13.

In Q2 schieden damit gleich vier Ferrari-Motoren aus. Neben den beiden Haas-Piloten erwischte es nämlich auch das Sauber-Duo Guanyu Zhou auf P12 und Valtteri Bottas auf P14.

Was war der Grund für Lando Norris' Aus in Q1?

Der McLaren-Pilot war die große Enttäuschung des ersten Qualifyingsegments. Als 19. fehlten ihm 0,518 Sekunden auf den rettenden 15. Platz. Und das hatte er sich selbst zuzuschreiben. Denn bei einem Mauerkuss in der Zielkurve beschädigte Norris seine linke Vorderradaufhängung, die nicht mehr rechtzeitig repariert werden konnte.

Besonders bitter: Für Norris war es nach Hockenheim 2019 erst das zweite Mal in seiner gesamten Formel-1-Karriere, dass er gleich in Q1 ausschied. Seine bis zu dem Malheur aufgestellte Rundenzeit reichte ihn nicht aus, um ihn in Q2 zu tragen.

Neben Norris erwischte es in Q1 auch Yuki Tsunoda (AlphaTauri), der den Cut nur um 0,010 Sekunden verpasste, Alexander Albon (Williams), Nyck de Vries (AlphaTauri) und Logan Sargeant (Williams). Letzterer setzte mit 1:29.721 Minuten zwar eigentlich eine Zeit, die für die nächste Runde gereicht hätte. Diese wurde ihm aber aberkannt, weil er vor Start und Ziel über die Boxenlinie fuhr.

Danach passierte ihm auch noch ein Dreher. Von seinem Teamchef James Vowles gibt's trotzdem keinen Vorwurf: "Das Potenzial war da. Die Jungs wollen liefern. Es geht um Millisekunden, und jede Kleinigkeit kann einen Unterschied machen. Da kann so ein Fehler mal passieren."

Für de Vries, zuletzt durch Aussagen von Helmut Marko unter Druck geraten, begann das Qualifying nicht nach Wunsch. Der AlphaTauri-Pilot drehte sich gleich auf seiner allerersten schnellen Runde in der ersten Kurve der Strecke und beschädigte damit einen Reifensatz. Seine danach aufgestellte Rundenzeit war wegen eines Fehlers in der letzten Kurve um 0,305 Sekunden langsamer als die von Tsunoda.

De Vries hatte bereits das dritte Freie Training aufgrund von technischen Problemen auslassen müssen. In der Pause zwischen Training und Qualifying wurde dann seine komplette Honda-Powerunit ausgewechselt. Weil es sein erster Motorwechsel der Saison ist, bleibt dieser aber straffrei.

Gibt's eigentlich Gridstrafen für das Rennen?

Ferrari hat nach dem Leclerc-Defekt in Bahrain bei beiden Autos die Powerunit gewechselt. Weil das in Leclercs Fall bedeutet, dass er bereits die dritte Steuerelektronik der Saison einbauen lassen musste, rückt der Monegasse in der Startaufstellung für den Grand Prix von Saudi-Arabien um zehn Positionen nach hinten.

Wo kann man das Rennen live sehen?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.