F1-Qualifying Silverstone: Last-Minute-Pole für Carlos Sainz!

Was für ein Drama im Regenqualifying von Silverstone! Carlos Sainz hat sich sensationell die Poleposition für den Grand Prix von Großbritannien gesichert und sich damit selbst überrascht: "Damit hätte ich nicht gerechnet!" Kein Wunder, denn bei der ersten Zwischenzeit seiner allerletzten Runde hatte er noch 0,643 Sekunden Rückstand auf Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen wurde am Ende Zweiter, vor Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) und Lokalmatador Lewis Hamilton (Mercedes).

Lando Norris (McLaren) belegte Rang 6, gefolgt von Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und Nicholas Latifi (Williams).

Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) schieden bereits in Q1 aus. Beide waren langsamer als ihre jeweiligen Teamkollegen.

Latifi in Q3: Wie kam es dazu?

Q2 begann bei leichtem Regen. Dann wurde der Regen stärker. Alle, die zu dem Zeitpunkt noch keine gute Rundenzeit gesetzt hatten, hatten jetzt ein Problem, denn die Streckenbedingungen ließen keine Verbesserung mehr zu.

Latifi lag zu dem Zeitpunkt an zehnter Stelle, 0,429 Sekunden vor Pierre Gasly (AlphaTauri). Dabei blieb es bis zum Ende des Abschnitts. Für den Kanadier war es nach P12 in Spa 2021 der erste Q3-Einzug seiner Karriere. Da meldete sich sogar Teamchef Jost Capito am Boxenfunk: "Nicky, gut gemacht, du bist in Q3! Gute Arbeit!"

In Q2 scheiterten andere, aber keiner der ganz großen Stars. Gasly wurde Elfter, gefolgt von Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (McLaren, zweieinhalb Sekunden langsamer als Norris) und Esteban Ocon (Alpine, drei Sekunden langsamer als Alonso).

Sowohl Vettel als auch Schumacher in Q1 raus: Warum?

Vettel belegte den 18., Schumacher den 19. Platz. Langsamer als die beiden war nur Lance Stroll. Rückstand auf den rettenden Q2-Platz (Latifi): 0,668 Sekunden bei Vettel, 0,710 Sekunden bei Schumacher. Vettel konnte es gar nicht glauben, als ihm sein Ausscheiden via Boxenfunk mitgeteilt wurde: "Nicht schon wieder!"

Diesmal war kein Fehler des Teams für das frühe Aus verantwortlich: "Ich glaube nicht, dass wir das gleiche Problem hatten wie in Kanada. Aber dass wir wieder so früh raus sind, ist natürlich sehr bitter. Ich bin schwer enttäuscht."

"Heute waren wir einfach zu langsam. Das ist schade, denn wir hatten vor dem Wochenende ein wenig Hoffnung, was die neuen Teile angeht. Ich glaube auch, dass wir einen Schritt gemacht haben. Aber es zeigt sich noch nicht."

Bei Schumacher gab's "ein Problem am Auto", genauer gesagt mit einem nach links gezogenen Lenkrad, wie der Haas-Fahrer erklärt: "Die Wetterbedingungen sollten unserem Auto liegen. Haben sie eigentlich auch. Aber dadurch, dass wir dieses Problem hatten, hatten wir extremes Untersteuern und in anderen Kurven riesen Übersteuern. Ein kleiner Fehler, der große Auswirkungen hatte in dem Fall."

Mit Vettel, Schumacher und Stroll schieden in Q1 auch Alexander Albon (16.) aus, der das Williams-Teamduell gegen Latifi diesmal um 0,080 Sekunden verlor, obwohl nur er das neueste Update zur Verfügung hatte, sowie Kevin Magnussen (0,549 Sekunden schneller als Schumacher).

Wo kann man das Rennen in Silverstone live sehen?

In Deutschland überträgt wie immer Sky live. Start ist um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Die Vorberichterstattung beginnt um 14:30 Uhr. (ANZEIGE: Hol Dir jetzt Sky und erlebe alle Rennen live und ohne Werbeunterbrechung!) Außerdem ist Silverstone eines von vier Rennen der Formel-1-Saison 2022, die auch vom Free-TV-Sender RTL übertragen werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.