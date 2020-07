F1-Qualifying Spielberg 2020: Lewis Hamilton meistert den Regen

45 Minuten mussten die Fans auf das Qualifying warten, doch dann wurden sie mit einem Kracher belohnt: Beim Regen-Qualifying zum Großen Preis der Steiermark hat sich Weltmeister Lewis Hamilton die Pole-Position gesichert. Bei schwierigen Bedingungen setzte der Mercedes-Pilot in Q3 die mit Abstand schnellste Zeit.

Mehr als 1,2 Sekunden Vorsprung hatte der Brite auf Max Verstappen (Red Bull), der sich auf seinem letzten Versuch drehte und nicht noch einmal zulegen konnte. Carlos Sainz (McLaren) wurde überraschend Dritter vor Valtteri Bottas (Mercedes) und Esteban Ocon (Renault).

Lando Norris (McLaren) wurde Sechster vor Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) und Daniel Ricciardo (Renault). Sebastian Vettel wurde nur Zehnter und sorgte für die nächste enttäuschende Session von Ferrari.

Und wieder einmal musste ein Ferrari bereits in Q2 die Segel streichen: Charles Leclerc wurde knapp hinter Teamkollege Vettel Elfer, Williams-Pilot George Russell überraschte dahinter mit Rang zwölf. Auch für Lance Stroll (13./Racing Point), Daniil Kwjat (14./AlphaTauri) und Kevin Magnussen (16./Haas) war das Qualifying nach zwei Abschnitten vorbei.

Die größte Überraschung in Q1 war das Aus von Sergio Perez im bislang so starken Racing Point. Der Mexikaner konnte sich bei den Bedingungen nicht in Szene setzen und blieb als 17. hinter Kimi Räikkönen (16./Alfa Romeo) hängen.

Pech hatte Nicholas Latifi (18./Williams), der immer wieder am Einzug in Q2 schnupperte, jedoch seine letzte Runde um wenige Sekunden nicht beenden konnte, weil die Rennleitung nach einem Unfall von Antonio Giovinazzi (19./Alfa Romeo) die rote Flagge herausholte.

20. wurde Romain Grosjean, der mit einem mutmaßlichen Problem an der Wasserpumpe an seinem Haas keine gezeitete Runde fahren konnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.