F1-Qualifying Ungarn: Lando Norris knapp vor Hamilton auf Pole, aber ...

Im Qualifying zum Grand Prix von Ungarn der Formel-1-Saison 2026 auf dem Hungaroring hat Lando Norris (McLaren) am Samstag die Pole erobert (Chronologie: Qualifying zum Ungarn-Grand-Prix 2026 auf dem Hungaroring). Im entscheidenden Q3-Segment auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs nordöstlich von Budapest war Norris mit einer Rundenzeit von 1:17.207 Minuten knapp der Schnellste.

Es ist die erste Pole, die in der Saison 2026 und damit unter dem aktuell gültigen technischen Reglement, nicht von einem Mercedes-Piloten herausgefahren wurde, aber trotzdem noch von einem Fahrer mit Mercedes-Antrieb im Heck.

Nach den ersten Q3-Versuchen aller 10 Teilnehmer hatte Lewis Hamilton (Ferrari) mit 1:17.219 das Klassement angeführt. Im zweiten Versuch konnte er seine Zeit nicht mehr verbessern. Norris aber legte nach und war unterm Strich 0,012 Sekunden schneller als Hamilton.

Allerdings läuft gegen Hamilton noch eine Untersuchung. Er steht im Verdacht, Oscar Piastri (McLaren) aufgehalten zu haben.

Das Wichtigste in aller Kürze

Bei leichter Bewölkung und 27 Grad Celsius Lufttemperatur blies während des Qualifyings ein Rückenwind auf der Start/Ziel-Gerade. Somit wehte der Wind im Vergleich zum Freitag in umgekehrter Richtung.

Die Folge war, dass in drei Kurven die Gefahr bestand, das Auto aus der Spur zu verlieren: Piquet (Kurve 1), Mogyorod (Kurve 5) und Senna (Kurve 13). Aber auch in der abschließenden Szisz-Kurve (Kurve 14) hatten einige zu kämpfen, allen voran auf den Soft-Reifen, die sehr schnell verschleißen.

Q3: Dreher von Max Verstappen - George Russell nur in Reihe 4

Hinter Polesetter Norris und dem Zweitschnellsten Hamilton klassierte sich Charles Leclerc (Ferrari) im Qualifying als Drittschnellster. Sollte gegen Hamilton eine Strafe ausgesprochen werden, würde Leclerc in die erste Startreihe vorrücken.

Viertschnellster war WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes), dem im Q2-Segment gleich zweimal eine Runde gestrichen worden war. Dennoch hatte er den Einzug ins entscheidende letzte Segment geschafft. Aber auch gegen Antonelli läuft eine Untersuchung, in seinem Fall aufgrund eines möglichen Vergehens unter Gelb.

Fünftschnellster im Q3 war McLaren-Pilot Piastri, gefolgt von Max Verstappen (Red Bull), der in der Szisz-Kurve einen Dreher hatte. George Russell (Mercedes) sowie Isack Hadjar (Red Bull), der sich im Q2-Segment gedreht hatte, und außerdem Arvid Lindblad (Racing Bulls) und Nico Hülkenberg (Audi) rundeten die Top 10 des Qualifyings ab.

Q2: Dreher von Hadjar - Alonso erstmals 2026 im Q2

Das Q2-Segment wies einen Teilnehmer auf, den man dort in dieser Saison noch nicht begrüßt hatte: Fernando Alonso. Im Aston Martin AMR26, an dem an diesem Wochenende abgesehen von Antriebseinheit und Vorderradaufhängung mehr oder weniger alles andere neu ist, überstand Alonso das Q1-Segment. Teamkollege Lance Stroll gelang dies allerdings nicht.

Isack Hadjar legte seinen Q2-Dreher in der Schumacher-Kurve (Kurve 12) hin, nachdem er dort etwas zu weit über den äußeren Randstein hinaus gekommen war und den RB22 nicht mehr einfangen konnte. Trotzdem schaffte er das Weiterkommen ins Q3-Segment.

Dreher von Isack Hadjar in der Schumacher-Kurve Foto: Sutton Images

Diejenigen, die im Q2-Segment hängenblieben, sind Liam Lawson (Racing Bulls), das Alpine-Duo Pierre Gasly und Franco Colapinto, sowie Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas) und auch Alonso, der in diesem Segment der Langsamste war.

Zu Lawson sei gesagt, dass diesmal auch er das Upgrade-Paket für den VCARB 03 zur Verfügung hat. Am vergangenen Wochenende in Spa stand es einzig seinem Teamkollegen Lindblad zur Verfügung. Allerdings war Lawson nun auch unter gleichen technischen Voraussetzungen der langsamere der beiden im Qualifying.

Q1: Williams verpasst Q2-Einzug - Cadillac in letzter Reihe

Die beiden Alpine-Piloten Gasly und Colapinto hatten in der letzten Minute des Q1-Segments gerade noch den Sprung in die Top 16 und damit ins Q2 geschafft. Indes war direkt im Q1 Endstation für Oliver Bearman (Haas), das Williams-Duo Carlos Sainz und Alex Albon, sowie Lance Stroll (Aston Martin) und das Cadillac-Duo Valtteri Bottas und Sergio Perez.

Albon hatte gleich auf seiner ersten fliegenden Runde einen Ausrutscher und unterlag im Williams-Teamduell gegen Sainz um 0,037 Sekunden. Ganz hinten war Perez fast eine halbe Sekunde langsamer als Cadillac-Teamkollege Bottas.

Der Grand Prix von Ungarn über eine Distanz von 70 Runden auf dem Hungaroring wird am Sonntag zur gewohnten Zeit um 15:00 Uhr gestartet.