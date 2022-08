F1-Rennen Spa: Max Verstappen deklassiert Gegner zu Statisten!

Audio-Player laden

Dieses Rennen reiht sich nahtlos ein in die denkwürdigsten Aufholjagden der Formel-1-Geschichte! Max Verstappen (Red Bull) hat den Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps vom 14. Startplatz aus gewonnen, mit einer dominanten Leistung seine Gegner zu Statisten degradiert und damit auch seine Führung in der Formel-1-WM 2022 ausgebaut.

Verstappen gewann das Rennen bei trockenen Bedingungen vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari), der zwar zu Beginn in Führung lag, mit seinem Ferrari aber letztendlich keine Chance auf den Sieg hatte.

'ServusTV'-Experte Nico Hülkenberg zeigt sich beeindruckt: "Max hat dieses Wochenende seit der ersten Ausfahrt im Training alles in Grund und Boden gefahren."

Vierter wurde George Russell (Mercedes), gefolgt von Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso, Esteban Ocon (beide Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) und Alexander Albon (Williams).

Mick Schumacher (Haas) konnte keine Akzente setzen und beendete das Rennen an 17. Stelle.

Was passierte in der turbulenten Startphase?

Sainz kam von der Pole gut weg und ging in Führung, Perez verlor dahinter drei Positionen. Bei der Anfahrt zu Les Combes scherte Hamilton aus Alonsos Windschatten aus. Die beiden duellierten sich um Platz 2. Dabei kam es zur Kollision: Alonsos linkes Vorderrad gegen Hamiltons rechtes Hinterrad.

"Was für ein Idiot! Der macht die Tür von außen zu. Wir hatten einen mega Start, aber der Kerl weiß anscheinend nur, wie man startet, wenn er vom ersten Platz kommt", regte sich Alonso am Boxenfunk auf.

Hülkenberg versteht diese Sicht der Dinge: "Lewis lenkt ein und lässt Fernando nicht so viel Platz. Lewis weiß, dass Fernando da sein muss. Er hat das schon ein bisschen provoziert, finde ich."

Die FIA-Rennkommissare hielten sich aus etwaigen Scharmützeln raus und entschied nach kurzem Studium der Videos: "No further Action."

Hamilton konnte zwar zunächst weiterfahren, wurde aber immer langsamer. Am Ende der ersten Runde kam der Befehl: "Stop the Car!" Das führte zu einer Safety-Car-Phase, weil der Mercedes erstmal von der Strecke geschafft werden musste.

Weiter hinten krachte es in Les Combes in der ersten Runde noch einmal. Nicholas Latifi (Williams) kam zu weit nach außen, verlor auf dem Kies die Kontrolle über sein Auto. Ocon konnte gerade noch ausweichen, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) nicht mehr. Der Finne schied aus.

Wie verlief Verstappens Aufholjagd?

Zwar kam Leclerc auf den ersten Metern sogar einen Tick besser weg als er, doch Verstappen behauptete die Position durch La Source und kam als Achter aus der ersten Runde zurück. Damit hatte er in dieser nicht weniger als sechs Positionen aufgeholt.

Unmittelbar nach dem Safety-Car-Neustart ging sein Vorwärtsdrang weiter. In Runde 5 schnappte sich Verstappen Albon und Daniel Ricciardo (McLaren). In Runde 6 überholte er vor der Bus-Stop-Schikane Vettel.

Ein paar Meter weiter, in Runde 7, war Alonso dran und Verstappen Vierter. Rückstand auf Leader Sainz: 5,5 Sekunden.

Bei Ferrari wurde man da offenbar schon nervös: Man sei jetzt "mehr für Plan B", funkte man Sainz vom Kommandostand. Leclerc hatte bereits während der Safety-Car-Phase Reifen gewechselt und auf eine kühne Einstoppstrategie umgestellt, die er letztendlich aber doch nicht durchzog.

In Runde 8 von 44 lag Verstappen erstmals auf dem Podium, als er sich mit DRS am Russell-Mercedes vorbeisaugte. Trotz der Überholmanöver schaffte er es, den Rückstand auf Sainz zu verringern. Zu dem Zeitpunkt fehlten nur noch 4,2 Sekunden.

In Runde 9 gelang Verstappen kein Überholmanöver. Sowohl er selbst als auch Sainz klagten jetzt am Boxenfunk erstmals über abbauende Reifen. Der Abstand zwischen Sainz und Verstappen schrumpfte auf 2,3 Sekunden. Ferrari funkte an Leclerc: "Die Reifen bauen bei allen stärker ab als erwartet."

In Runde 11 beschwerte sich Verstappen erstmals darüber, dass er von Perez nicht vorbeigewinkt wurde: "Wir verlieren jetzt eine dumme Menge an Zeit!"

Am Ende der Runde kam Sainz an die Box und wechselte von Soft auf Medium. Damit steckte er wieder mittendrin im Pulk mit langsameren Fahrzeugen wie Vettel und Stroll.

Es war in Runde 12, als Verstappen vor Les Combes aus eigener Kraft erstmals in Führung ging. Perez leistete dabei keine übertriebene Gegenwehr, hätte die aber auch mutmaßlich nicht leisten können, selbst wenn er gewollt hätte.

Verstappens Überlegenheit war so drückend, dass er selbst mit gebrauchten Softs schneller war als der Rest des Feldes, der überwiegend schon Reifen gewechselt hatte. Nur Sainz konnte mit frischen Reifen gegen Verstappen auf gebrauchten Pneus sogar etwas schneller fahren.

Musste Verstappen die Führung nochmal abgeben?

Ja. In Runde 15 kam er zum Boxenstopp und wechselte von Soft auf Medium. Somit übernahm Sainz wieder die Führung im Rennen. Verstappen blieb aber auf Platz 2, 5,0 Sekunden hinter Sainz und 1,4 Sekunden vor Perez.

Nur eine Runde später Betrug Verstappens Rückstand auf Sainz nur noch 1,9 Sekunden. Seine um vier Runden frischeren Reifen verhalfen ihm zu einer drückend dominanten Performance.

In Runde 18 übernahm Verstappen dann mit DRS-Überschuss zum zweiten Mal die Führung. Sainz hatte der Attacke vor Les Combes nichts entgegenzusetzen. Sehr zur Freude der "Oranjes", die die Kemmel-Gerade zu einem wahren Hexenkessel machten.

In Runde 26 wechselte Sainz von Medium auf Hard und Leclerc von Medium auf Medium. Verstappen hatte jetzt einen Stopp weniger, aber sein Vorsprung auf die beiden Ferraris (34,6 Sekunden auf Sainz, 54,4 auf Leclerc) war beruhigend.

In Runde 28 kam sein Teamkollege Perez zum zweiten Boxenstopp, aber selbst der blieb komfortabel vor den beiden Ferraris. In Runde 31 kam Verstappen selbst. Er kam mit 7,9 Sekunden Vorsprung auf Perez wieder auf die Strecke.

Von dem Zeitpunkt an war der Doppelsieg von Red Bull nicht mehr gefährdet.

Wie geht's jetzt in der Formel-1-WM 2022 weiter?

Spa ist das erste von drei Rennen eines sogenannten "Tripleheaders". Bereits am kommenden Freitag steigt der Trainingsauftakt in Zandvoort (Niederlande), anschließend geht's weiter in Monza (Italien). Insgesamt sind auf dem Formel-1-Kalender 2022 nach Spa noch acht Rennen zu fahren, plus ein F1-Sprint in Sao Paulo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.