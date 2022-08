F1-Rennen Ungarn: Max Verstappen gewinnt nach irrer Aufholjagd!

Audio-Player laden

Max Verstappen hat beim Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring bei Budapest einen weiteren Schritt in Richtung Formel-1-WM 2022 gemacht. Der Red-Bull-Pilot gewann das Rennen dank einer herausragenden Performance vom zehnten Startplatz aus und verwies Lewis Hamilton und George Russell (beide Mercedes) auf die Plätze.

Vierter wurde Carlos Sainz (Ferrari), vor Sergio Perez (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari), der zwischendurch schon wie der mögliche Sieger aussah, dann aber auf den weißen Reifen völlig chancenlos war und deswegen einen zusätzlichen Boxenstopp einlegen musste.

Dahinter rundeten Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso, Esteban Ocon (beide Alpine) und Sebastian Vettel (Aston Martin) die Top 10 ab.

Mick Schumacher (Haas) wurde 14.

Wer startete mit welchen Reifen?

Russell fuhr mit dem roten Soft los, die beiden Ferraris hinter ihm auf Medium. Norris auf P4 hatte wieder den Soft drauf, ebenso wie die beiden Red Bulls, die von hinten durchs Feld pflügten. Und das rasend schnell: Nach nur zehn Runden lag Verstappen schon an sechster Position. Rückstand auf Russell: 14,1 Sekunden.

Wie entwickelte sich der Kampf um den Sieg?

Russell musste dafür zwar etwas Mühe absetzen, konnte seine Poleposition aber verteidigen. Hinter ihm setzte sich Sainz als Zweiter und Leclerc als Dritter fest. Beim ersten Boxenstopp, zu dem Sainz früher reinkam als Leclerc, tauschten die Ferraris ihre Positionen (Runde 22).

Leclerc war daraufhin im zweiten Stint der schnellere Ferrari und setzte Russell ab Runde 27 stark unter Druck. Sainz hatte zu dem Zeitpunkt vier Sekunden Rückstand - und in seinem Rückspiegel wurde Verstappen immer größer, dessen Aufholjagd in der ersten Rennhälfte kaum zu bremsen war. Nach 30 Runden betrug sein Rückstand auf Russell nur noch fünf Sekunden.

In Runde 31 dann der Führungswechsel: Leclerc hatte vor Kurve 1 den Geschwindigkeitsüberschuss, setzte sich außen neben der Mercedes und ging an Russell vorbei. Nur eine Runde später lagen zwischen den beiden bereits 1,6 Sekunden.

War das die Wende im Grand Prix?

Bis dahin war Verstappen der schnellste Mann im Rennen. Doch als Leclerc freie Fahrt hatte, konnte er sich nach und nach absetzen. Hinter ihm verbissen sich Sainz und Verstappen an Russell, der das Tempo des Ferrari nicht mitgehen konnte. Dadurch wurde Verstappens Rückstand sukzessive größer.

In Runde 38 zog Verstappen die Konsequenz daraus, dass er an der Strecke nicht an Russell und Sainz vorbeikam, und kam sehr früh zu seinem zweiten Boxenstopp. Eine Taktik, die aufging und ihn an Russell vorbeispülte.

Ferrari reagierte und holte den eigentlich sicher führenden Leclerc an die Box, wechselte den von Medium auf Hard. Ein scherwiegender Fehler. Mit dem härtesten Reifen hatte Leclerc zunächst keinen Grip, sodass Verstappen in Runde 41 an ihm vorbeiging.

Doch eine Runde später legte Verstappen in der vorletzten Kurve einen spektakulären 360 hin, sodass Leclerc wieder an ihm vorbeizog. Verstappen hatte sogar noch Glück, dass in der Situation nicht auch Russell und Perez durchrutschten, konnte aber weiterfahren und heftete sich sofort wieder an Leclercs Fersen.

Verstappen war trotz des Drehers, der seinen Reifen sicher nicht gutgetan hat, weiterhin der schnellste Mann auf der Strecke. Ausgangs Kurve 1 war es dann in Runde 45 so weit: Verstappen schnappte sich Leclerc, der mit den harten Reifen nicht auf Tempo kam, und war wieder Dritter.

In Führung lag zu dem Zeitpunkt, 13 Sekunden vor ihm, aber mit einem Boxenstopp weniger, Sainz. Als Sainz und Russell an die Box kamen, übernahm Verstappen die Führung. Jetzt war die einzige Frage, ob seine Reifen nach dem Dreher halten würde. Ralf Schumacher sagte am 'Sky'-Mikrofon: "Unglaublich, wie cool der ist!"

Warum brach Leclercs Tempo plötzlich so dramatisch ein?

Womöglich lag das an den Reifen. Als einziger der Topfahrer hatte er in jener Phase des Rennens den harten Reifen drauf, der im Training kaum getestet wurde. Doch wie bereits zuvor bei Alpine stellte sich dieser Reifen auch bei Leclerc als extrem langsam heraus.

In Runde 54 fiel Leclerc auch noch hinter Russell zurück. Eine Runde später reagierte Ferrari und holte Leclerc nochmal rein, um auf weiche Reifen zu wechseln. Immerhin klappte diesmal der Boxenstopp. Standzeit: 2,6 Sekunden.

Leclerc kam als Sechster auf die Strecke zurück, mehr als eine halbe Minute hinter Verstappen, sieben Sekunden hinter Perez auf P5. Teamchef Mattia Binotto war sein Ärger anzusehen.

Danach war dann Hamilton, nach einem langen zweiten Stint mit den frischesten, weichen Reifen ausgestattet, derjenige, der am besten Tempo machen konnte. Hamilton schnappte sich zunächst Sainz und dann auch noch Russell und beendete das Rennen auf P2.

Was war der Grund für die frühe VSC-Phase?

Zwischen Vettel und Alexander Albon (Williams) kam es kurz nach dem Start, in Kurve 2, zu einer Kollision. Von Albon blieben einige Teile auf der Strecke liegen, weshalb das Rennen mittels virtuellem Safety-Car neutralisiert wurde. Vettel konnte weiterfahren, Albon musste an die Box kommen und fiel auf den letzten Platz zurück. Seitens der Rennkommissare keine große Sache: "No further Investigation."

Für Russell war das VSC ein Segen. Als das Rennen in Runde 3 wieder freigegeben wurde, hatte er bereits zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf Leclerc.

Warum gab's die schwarz-orange Flagge für Magnussen?

Das Flaggensignal bedeutet: An die Box kommen, Auto beschädigt, Gefahr für andere Teilnehmer. Nach einer Berührung mit Daniel Ricciardo (McLaren) hing seine Frontflügelendplatte lose runter. Die musste ausgetauscht werden.

