F1 Sachir 2020: Drama um Russell bringt Debütsieg für Perez!

Wer dieses Rennen nicht gesehen hat, der wird es nicht glauben: Sergio Perez hat ein verrücktes Formel-1-Rennen in Sachir gewonnen, obwohl der Mexikaner in der ersten Runde in einen Startunfall verwickelt war und nach der ersten Runde Letzter war. Für den Racing-Point-Piloten ist es der erste Formel-1-Sieg seiner Karriere.

Die große Story des Tages war aber George Russell, der das Rennen hätte gewinnen müssen, dank diverser technischer Probleme aber um seinen Erfolg gebracht wurde. Russell hatte das Rennen nach dem Start angeführt und souverän kontrolliert, bis ihn zweimal großes Pech ereilte.

Bei einem Boxenstopp schickte ihn Mercedes auf den falschen Reifen heraus, weswegen er eine Runde später noch einmal zur Box kommen musste. Als er sich fast wieder die Führung erobert hatte, brachte ihn ein Reifenschaden um die Früchte seiner Arbeit. Er wurde Neunter.

So konnte Perez profitieren, der vor Esteban Ocon (Renault) und Lance Stroll (Renault) gewann. Carlos Sainz (McLaren) wurde Vierter, Daniel Ricciardo (Renault) Fünfter. Valtteri Bottas (Mercedes) wurde hinter Alexander Albon (Red Bull) und Daniil Kwjat (AlphaTauri) nur Achter.

Für Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari) war das Rennen nach einer Kollision schon in der ersten Runde beendet. Leclerc hatte sich beim Anbremsen von Kurve 4 vertan und war in den Racing Point von Sergio Perez gerauscht. Verstappen konnte dem Treiben auf der Außenbahn ausweichen, fuhr dabei aber geradeaus in die Streckenbegrenzung.

Während das Rennen für Verstappen und Leclerc an Ort und Stelle beendet war, konnte Perez nach einem Dreher die Box aufsuchen und den Grand Prix von der letzten Position an wieder aufnehmen.

