F1 Sachir 2020: Valtteri Bottas 0,026 Sekunden vor George Russell

Valtteri Bottas hat sich die Pole-Position beim Formel-1-Rennen in Sachir gesichert. In einer äußerst engen Session war der Finne nur um 26 Tausendstelsekunden langsamer als Teamkollege George Russell, der sich erstmals in einem Qualifying einem Stallgefährten geschlagen geben muss. Der Brite komplettiert die erste Startreihe.

Max Verstappen (Red Bull) lag nach dem ersten Versuch in Q3 noch vorne, konnte die Zeiten der beiden Mercedes am Ende aber nicht noch einmal knacken. Sein Rückstand betrug nur 56 Tausendstelsekunden. Charles Leclerc (Ferrari) gelang mit Rang vier eine ziemliche Überraschung.

Sergio Perez (Racing Point) wurde Fünfter vor Daniil Kwjat (6./AlphaTauri), Daniel Ricciardo (7./Renault), Carlos Sainz (8./McLaren), Pierre Gasly (9./AlphaTauri) und Lance Stroll (10./Racing Point).

Eine große Enttäuschung gab es für Alexander Albon, der den Sprung in Q3 nicht schaffte. Der Red-Bull-Pilot wurde hinter Esteban Ocon (11./Renault) nur Zwölfter. Auch Sebastian Vettel (Ferrari) verpasste den Sprung in Q3 recht deutlich. Ebenfalls in Q2 raus: Antonio Giovinazzi (14./Alfa Romeo) und Lando Norris (15./McLaren).

Für die Neulinge war wie erwartet in Q1 Schluss. Jack Aitken (18./Williams) lag nach zwei Versuchen noch vor Teamkollege Nicholas Latifi (17.), musste sich dem Kanadier aber nach einem Fehler in der letzten Kurve noch beugen. Zumindest konnte er Kimi Räikkönen schlagen, der im Alfa Romeo ein enttäuschendes Qualifying nur auf Rang 19 abschloss.

Pietro Fittipaldi (20./Haas) wurde wie erwartet Schlusslicht und schied zusammen mit Teamkollege Kevin Magnussen (16.) ebenfalls nach dem ersten Abschnitt aus.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.