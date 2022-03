F1 Saudi-Arabien 2022: Leclerc auch im Abschlusstraining Schnellster

Audio-Player laden

Charles Leclerc hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix von Saudi-Arabien 2022 die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Pilot meisterte den Jeddah Corniche Circuit auf seiner schnellsten Runde in 1:29.735 Minuten und verwies damit Max Verstappen und Sergio Perez auf die Plätze.

Vierter wurde Carlos Sainz (Ferrari) vor Valtteri Bottas (Alfa Romeo) und Esteban Ocon (Alpine), Siebter Pierre Gasly (AlphaTauri). Für Gasly war die Session kurz nach Halbzeit zu Ende. Beim Rausfahren legte er auf seinem Platz Gummi, kam dann aber nicht in die Gänge. Am Boxenausgang funkte er, er habe ein Problem mit der Antriebswelle. Gasly stellte das Auto ab und half dabei mit, es von Hand zurück in die Box zu schieben.

Für Kevin Magnussen, am Freitag nach einem Tag voller Probleme 20. und Letzter, lief es im Abschlusstraining mit P8 (+0,527) besser. "So weit hinten sind wir nicht", sagt Teamchef Günther Steiner. "Im ersten Training fahren wir immer ein anderes Programm, und Kevin hatte Probleme. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Im Qualifying können wir hoffentlich um die Top 10 kämpfen."

Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Elfter, Mick Schumacher (Haas) Zwölfter. Schumachers Rückstand auf die Bestzeit betrug 1,030 Sekunden. Nico Hülkenberg (Aston) Martin belegte den 18. Platz. Ihm fehlten bereits 1,689 Sekunden auf die Bestzeit. 20. und Letzter wurde Nicholas Latifi, nach einem Mauerkuss links vorn mit seinem Williams.

