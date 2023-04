F1-Sprint Baku: Perez siegt, Verstappen sauer auf Russell!

Sergio Perez ist seinem Ruf als Spezialist für Stadtkurse erneut gerecht geworden. Der Red-Bull-Fahrer hat am Samstagabend den F1-Sprint in Baku 2023 gewonnen. Perez setzte sich vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Teamkollege Max Verstappen durch und sicherte sich damit die vollen acht Punkte für die Weltmeisterschaft.

George Russell (Mercedes) konnte nur zu Beginn die Top 3 ärgern, brachte letztendlich den vierten Platz ins Ziel. Gefolgt von Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) und Lance Stroll (Aston Martin).

Nico Hülkenberg (Haas) kam als 15. ins Ziel.

Wie fiel die Entscheidung um den Sieg?

Letztendlich war es ein Dreikampf zwischen Leclerc und den beiden Red Bulls. Nach der Safety-Car-Phase war DRS in Runde 8 wieder freigegeben. Perez spielte aus dem Windschatten heraus vor Kurve 1 seinen DRS-Vorteil aus, setzte sich innen neben Leclerc und ging in Führung. "Schön gemacht, geduldig geblieben", lobte sein Renningenieur.

Einige Runden lang konnte Leclerc in Schlagdistanz zu Perez bleiben; rund drei Runden vor Schluss setzte sich Perez aber ab und fuhr den Sieg sicher nach Hause. Verstappen folgte dahinter Leclerc dicht, konnte aber keine ernsthafte Attacke starten, ging kein Risiko ein und fuhr sechs Punkte sicher nach Hause.

Warum rastete Verstappen am Funk so aus?

Verstappen verlor am Start eine Position gegen Russell und kam als Vierter aus der ersten Runde zurück. Die beiden fuhren Seite an Seite durch die ersten beiden Kurven. Russell war innen, Verstappen außen - und es kam sogar zu Berührungen zwischen den beiden. Dabei flogen ein paar Kleinteile weg.

Verstappens Renningenieur meldete: "Max, der Unterboden ist beschädigt. Rechne mit einer anderen Balance." Was den Niederländer wunderte: "Wie?" Antwort des Renningenieurs: "Was glaubst du wohl?"

Jetzt war Verstappen richtig sauer: "Ist er mir wirklich in der Seite reingefahren? Ich verstehe nicht, wie er da die Position behalten darf, obwohl er mein Auto beschädigt. Ich finde das lächerlich."

Verstappen wähnte sich im Recht und gab während des Duells die Linie nicht auf, was ihm prompt eine Ermahnung des Renningenieurs einbrachte: "Max, vergiss nicht, er hat nichts zu verlieren."

Verstappen ließ den Frust beim Neustart nach der Safety-Car-Phase in Runde 6 aus und überholte Russell vor der ersten Kurve aus dem Windschatten heraus. Damit hatte er seine ursprüngliche Position hinter Leclerc und Perez wieder hergestellt.

"Gut gemacht", lobte der Renningenieur. "Und das noch dazu ohne Berührung." Verstappen, trocken: "Ja. Ich weiß, wie das geht."

Warum kam es zur ersten Safety-Car-Phase?

Yuki Tsunoda hatte am Start zwei Positionen verloren. Danach handelte er sich bei einer Berührung mit der Mauer einen Schaden ein und humpelte um die Strecke. Was die Rennleitung dazu veranlasste, zunächst gelbe Flaggen und dann das virtuelle Safety-Car zu aktivieren.

Weil ein Rad herrenlos auf der Strecke lag, wurde in Runde 4 das richtige Safety-Car auf die Strecke geschickt. Währenddessen kam Tsunoda zu einem Reparaturstopp an die Box. Allerdings war sein Auto völlig aus der Spur, als er wieder losfuhr. Weswegen er gleich wieder reingeholt wurde und aufgeben musste.

In Runde 6 wurde das Rennen wieder freigegeben.

Warum waren nur 18 statt 20 Autos am Grid?

Logan Sargeant (Williams) konnte am F1-Sprint nicht teilnehmen. Er hatte sein Auto im Sprint-Shootout zu Mittag bei Kurve 15 in die Mauer gesetzt. Der Schaden war so groß, dass sein Team das Auto nicht rechtzeitig repariert bekam und der Amerikaner auf den Start verzichten musste. Beim Grand Prix am Sonntag wird er aber fahren.

Außerdem startete Esteban Ocon (Alpine) aus der Boxengasse. Ocon hatte sich eigentlich P13 gesichert, sein Team traf jedoch nach dem Sprint-Shootout die Entscheidung, unter Parc-ferme-Bedingungen am Auto zu arbeiten. Das bedeutet per Reglement, dass Ocon sowohl im F1-Sprint als auch im Grand Prix am Sonntag aus der Boxengasse starten muss.

Alpine hatte vor dem Rennwochenende in Aserbaidschan ein umfangreiches Updatepaket eingeführt, unter anderem mit einem komplett neuen Unterboden. Teile dieses Pakets auszutauschen war nach Beginn des Qualifyings nur noch mit einem Verstoß gegen die Parc-ferme-Regeln möglich.

Steht Perez jetzt am Sonntag auf Pole?

Nein. Der F1-Sprint ist seit 2023 ein eigenständiger Event mit einem eigenständigen Qualifying. Die Top 8 erhalten WM-Punkte (8-7-6-5-4-3-2-1). Die Startaufstellung für den Grand Prix von Aserbaidschan wurde aber bereits im Qualifying am Freitagnachmittag festgelegt. Leclerc sicherte sich dort die Poleposition.

Wo kann man das Rennen live sehen?

