F1-Sprint Österreich: Verstappen gewinnt, Ferraris liefern sich heißes Duell!

Max Verstappen hat den Spielberg beim Red-Bull-Heimspiel auch am Samstag zum Beben gebracht und den F1-Sprint gewonnen. Damit sicherte er sich nicht nur acht weitere WM-Punkte, sondern auch die Poleposition für den Grand Prix von Österreich am Sonntag.

Zweiter wurde, nach hartem Duell gegen seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz, Charles Leclerc; Sainz kam letztendlich als Dritter ins Ziel.

Die weiteren Punkte gingen an George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) und Lewis Hamilton (Mercedes).

Sebastian Vettel (Aston Martin) war nach einer Kollision 19. und Letzter und gab das Rennen in der letzten Runde auf.

Durften die Ferrari-Fahrer frei gegeneinander fahren?

Zumindest sah es von außen so aus. Nach ihrem heißen Duell in der ersten Runde schien Sainz ein paar Runden später in Kurve 3 schon vorbei zu sein, doch bei Kurve 4 bremste Leclerc später und verteidigte seine Position.

Teamchef Mattia Binotto wurde am Kommandostand sichtlich unruhig. Von da an beruhigte sich das Duell der beiden aber und sie fuhren auf P2/3 ins Ziel.

Profiteur des Duells war Verstappen. Der war zwar ohnehin von Anfang an der schnellste Mann auf der Strecke, konnte seinen Vorsprung dadurch aber leichter ausbauen.

Wer waren die Sieger des Starts?

Zunächst einmal Verstappen. Er hielt die Poleposition souverän. Hinter ihm ging Sainz zunächst an Leclerc vorbei, verlor die Position aber noch in der ersten Runde zurück.

Großer Sieger des Starts war Perez, der fünf Positionen gutmachen konnte und sich zunächst auf P8 hinter dem Haas-Duo einreihte. Vettel gewann sogar sechs Plätze und kam als 14. aus der ersten Runde zurück.

Gab's eine Startkollision?

Ja. Pierre Gasly (AlphaTauri) zog vor der ersten Kurve etwas zu optimistisch nach links. Dadurch ging Hamilton der Platz aus. Gasly hob leicht vom Boden ab, drehte sich und fiel ans Ende des Feldes zurück. Die Rennleitung wertete die Situation als Rennunfall und sprach keine Sanktion aus.

Fünf Sekunden handelte sich hingegen Alexander Albon (Williams) ein. Er hatte Lando Norris (McLaren) nach Empfinden der Rennkommissare von der Strecke gedrängt.

Warum musste der erste Start abgebrochen werden?

Der F1-Sprint begann kurios. Zuerst blieb Fernando Alonso auf dem Grid stehen. Am Alpine waren die Heizdecken noch dran, der Spanier musste an die Box geschoben werden und dort aufgeben.

Am Ende der Formationsrunde blieb dann Guanyu Zhou (Alfa Romeo) stehen. Ihm war der Motor ausgegangen. Weil er in der Zielkurve mitten auf der Strecke stand, schickte Rennleiter Niels Wittich das Feld in eine weitere Formationsrunde. Die Renndistanz wurde deswegen von 24 auf 23 Runden verkürzt. Zhou konnte als Letzter am Sprint teilnehmen.

Wie lief das Rennen für die beiden Deutschen?

Unterschiedlich. Vettel kollidierte in Kurve 6 beim Versuch, Albon außen zu überholen, mit dem Williams, und fiel durch den Ritt ins Kiesbett auf den letzten Platz zurück. Dort blieb er bis zum Ende.

Viel besser der Rennsamstag von Schumacher. Zwar konnte er den Red Bull von Perez nicht lang halten; doch den Hamilton-Mercedes hielten er und der vor ihm liegende Magnussen, der ihm strategisch DRS spendierte, rundenlang gut in Schach.

Erst in Runde 21, nach sehenswerter Gegenwehr, musste Schumacher klein beigeben und damit den möglichen Punkt aufgeben.

Gibt's für den F1-Sprint eigentlich WM-Punkte?

Ja. Erstens entscheidet das sogenannte Sprintqualifying über die Startaufstellung für den Grand Prix von Österreich am Sonntag. Zweitens gibt's seit 2022 mehr Punkte als bisher. Der Sieger streift acht Zähler für die WM-Wertung ein, der Achte noch einen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.