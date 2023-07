F1-Sprint Österreich: Zoff bei Red Bull nach Doppelsieg!

Max Verstappen hat den F1-Sprint auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg vor seinem Teamkollegen Sergio Perez gewonnen und damit weitere acht Punkte für sein WM-Konto gesammelt. Nico Hülkenberg (Haas) wäre beinahe zur Sensation des Rennens geworden und sammelte letztendlich mit einem gewagten Reifenpoker immerhin zwei Punkte für Platz 7.

Allerdings hängt bei Red Bull nach einer hitzigen ersten Runde zwischen Verstappen und Perez der Haussegen schief. Verstappen meinte bei der Zieldurchfahrt am Boxenfunk: "Das am Ausgang von Kurve 1 war nicht nett. Das hätte einen großen Unfall geben können. Nicht okay. Darüber werden wir reden müssen."

Auf zunächst nasser und am Ende abtrocknender Strecke fuhren die Top 5 mit Intermediates durch. Das waren die beiden Red Bulls, Carlos Sainz (Ferrari), Lance Stroll und Fernando Alonso (Aston Martin).

Nico Hülkenberg (Haas), der zwischenzeitlich an zweiter Stelle lag, beendete das Rennen auf Rang 6. Die weiteren WM-Punkte gingen an Esteban Ocon (Alpine) und George Russell (Mercedes).

Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Zehnter, Charles Leclerc (Ferrari) Zwölfter.

Was passierte in der Startphase?

19 Fahrer starteten auf Intermediates, nur Valtteri Bottas (Alfa Romeo) hatte Mediumslicks montiert. Eine Wetterverbesserung zeichnete sich jedoch nicht ab, sodass der Finne schon am Ende der Aufwärmrunde reinkam, um ebenfalls auf Intermediates zu wechseln. Somit musste er aus der Box losfahren. Vom 19. Startplatz aus ein Poker, den er eingehen konnte.

Bei Red Bull lagen die Nerven schon vor dem Start blank. Perez rutschte gleich in der Aufwärmrunde neben die Strecke, konnte aber weiterfahren und seine normale Startposition einnehmen. Und von der aus kam er besser weg als Verstappen und ging vor der ersten Kurve in Führung.

Das ließ Verstappen, angefeuert von zehntausenden niederländischen Fans am Red-Bull-Ring, nicht gefallen. Er erwischte den besseren Ausgang aus Kurve 1, doch Perez zog nach rechts und machte ihm die Tür zu. Verstappen tobte: "Er hat mich abgedrängt, was zur Hölle!"

Verstappen setzte sich oben am Hügel vor Kurve 3 mit der Brechstange innen neben Perez und ging tatsächlich in Führung. Um eine Kollision zu vermeiden, mussten aber beide abbremsen. Jetzt war Perez sauer: "Was ist mit Max verkehrt, Mann?"

Norris witterte kurzzeitig die Chance, die Führung zu übernehmen, musste aber abbremsen, um nicht in die Red Bulls reinzukrachen. Das kostete ihn Schwung - und warf ihn auf Platz 10 zurück. Profitieren konnte Hülkenberg, der bei Kurve 4 an Perez vorbeiging und vom Red-Bull-Duell profitierte.

Das war übrigens nur in der ersten Runde wirklich spannend. Zehn Runden vor Schluss hatte Verstappen bereits zehn Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Und fuhr den nächsten Sieg auf einer seiner Leibstrecken sicher nach Hause. Auch, weil Red Bull auf abtrocknender Strecke dank des bereits überlegenen Vorsprungs risikolos mit Intermediates durchfahren konnte.

Wie lief Hülkenbergs Rennsamstag?

Nach fünf Runden lag Hülkenberg 2,8 Sekunden hinter Verstappen und 2,0 Sekunden vor Perez auf Platz 2. Der Haas, normalerweise ein "Reifenfresser", funktionierte bei kühlen und nassen Bedingungen tadellos. Denn die Kunst war bei diesen Verhältnissen nicht, die Reifen nicht überhitzen zu lassen, sondern sie auf Temperatur zu bringen. Eine Disziplin, die Hülkenberg und Haas perfekt beherrschen.

Teamkollege Kevin Magnussen lag zu Beginn des Rennens an zehnter Stelle, mit den beiden Mercedes im Schlepptau. Die konnte Magnussen aber nicht lang halten. In etwa zur gleichen Zeit, als Alonso auf die Frage, ob die Strecke bis Rennende abtrocknen könnte, mit "potenziell ja" antwortete, schrumpfte Hülkenbergs Vorsprung auf Perez auf 0,5 Sekunden zusammen. Das war in Runde 10 von 24.

In Runde 12 - die Strecke wurde jetzt langsam trockener - war Perez dann nicht mehr zu halten. Hülkenberg konnte sich bei Kurve 3 noch verteidigen, ausgangs Kurve 4 konnte er aber keine Gegenwehr mehr leisten. Und nur eine Runde später fiel er an der gleichen Stelle auch hinter Sainz zurück.

Hülkenberg war jetzt Vierter, zweieinhalb Sekunden vor Stroll und Alonso. Stroll hatte seinerseits Druck von hinten, als er das Team um eine Stallorder bat: "Sagt Fernando, dass wir nicht zu viel Zeit mit Kämpfen verlieren sollten."

In Runde 17 war es dann so weit, und Hülkenberg musste zuerst Stroll durchlassen. Zu dem Zeitpunkt hatte Rennleiter Niels Wittich gerade das DRS freigegeben, was das Überholen einfacher und das Verteidigen für ihn schwieriger machte. Jetzt kam die altbekannte Rennschwäche des Haas immer stärker zur Geltung.

In Runde 17 zockte Hülkenberg dann und wechselte auf weiche Slicks. Zwei Runden zuvor hatte Russell umgesteckt, der gerade anfing, damit beste Sektorenzeiten zu fahren. Für Russell ging der Poker auf. Er war phasenweise um zweieinhalb Sekunden schneller als Spitzenreiter Verstappen auf Intermediates.

Hülkenberg und Russell überholten in der Schlussphase dank der besseren Reifen einen Konkurrenten nach dem anderen. Hülkenberg fehlten am Ende nur 1,1 Sekunden auf Alonso, der mit inszeniert wirkenden Fahrmanövern seinerseits subtil andeutete, dass er Stroll überholen hätte können, das aber letztendlich nicht tat.

Gibt's für den F1-Sprint eigentlich WM-Punkte?

Der Sieger erhält acht Punkte für den F1-Sprint (8-7-6-5-4-3-2-1); der Sieg zählt aber nicht als klassischer Grand-Prix-Sieg für die ewige Statistik. Außerdem gibt's für die Top 3 Medaillen und keine Pokale.

Anders als bei den ersten F1-Sprints zählt das Ergebnis aber nicht als Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag. Die wurde bereits am Freitagabend in einem klassischen Qualifying ermittelt.

Wo gibt's den Großen Preis von Österreich live zu sehen?

In Deutschland wird das komplette Rennwochenende exklusiv von Sky übertragen. Am Sonntag steigt der Grand Prix von Österreich über 71 Runden auf dem Red-Bull-Ring. Start für das Rennen ist um 15:00 Uhr, Sky überträgt bereits ab 13:30 Uhr. Übrigens mit Einschätzungen von Experte Timo Glock. (ANZEIGE: Sei mit Sky hautnah dabei, vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung!)

Abgerundet wird das Programm auf Sky durch die tägliche F1-Show auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren begrüßt Stefan Ehlen vor Ort in Spielberg zur Analyse des Tages in der Formel 1. Am Samstag ab 22:30 Uhr, am Sonntag ab 23:00 Uhr (Sendeplan provisorisch, Änderungen vorbehalten). (Um per Pushnachricht informiert zu werden, wann die Streams losgehen, am besten jetzt kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren!)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.