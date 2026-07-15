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Abseits der Rennstrecke sorgen die Formel-1-Piloten für reichlich Gesprächsstoff im Fahrerlager: Lewis Hamilton turtelt mit Kim Kardashian, Lando Norris macht Party

André Wiegold
Veröffentlicht:
F1-Stars privat: Hamilton kuschelt mit Kardashian, Norris feiert mit Earle

Lewis Hamilton und Lando Norris: Die Gerüchteküche brodelt

Foto: LAT Images

Die Sommerpause der Formel 1 liefert abseits der Rennstrecken reichlich Gesprächsstoff, da zwei der bekanntesten Piloten im Juli 2026 mit ihrem Privatleben im Rampenlicht stehen. Während der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton und US-Entertainment-Star Kim Kardashian mit intimen Familienfotos die Gerüchteküche anheizen, sorgt McLaren-Fahrer Lando Norris durch eine gemeinsame Clubnacht mit der US-Influencerin Alix Earle in London für Aufsehen.

Beide Rennfahrer nutzen die Zeit im Sommer für private Angelegenheiten, die nun durch Veröffentlichungen in den sozialen Medien und Berichten an die Öffentlichkeit gelangt sind. Den deutlichsten Hinweis auf eine Beziehung lieferte Kardashian selbst, die auf ihrer Instagram-Plattform private Aufnahmen eines Familienausflugs am Unabhängigkeitstag ins Netz stellte.

Auf den Bildern zeigt sich die 45-Jährige eng an Hamilton geschmiegt, während ihre achtjährige Tochter Chicago den Kopf auf ihre Schulter legt. Auch die anderen Kinder North, Saint und Psalm sind auf weiteren Aufnahmen des Ausflugs dabei. Es ist das erste Mal, dass der britische Rennfahrer auf einem offiziellen Familienfoto mit den Kindern des Reality-Stars zu sehen ist.

Kardashian kommentierte die idyllischen Aufnahmen mit den Worten: "Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen." Dass der Brite zu diesem engsten Kreis gehört, bezweifelt im Fahrerlager kaum noch jemand, zumal die beiden bereits seit Ende vergangenen Jahres regelmäßig zusammen gesichtet werden.

Hamilton selbst deutete unlängst bei einem Fantreffen im britischen Silverstone an, welchen Stellenwert die Beziehung für ihn hat, als er erklärte, dass Kim einen wichtigen Anteil an seinem persönlichen Glück habe.

Parallel dazu rückt auch Lando Norris in den Fokus der Boulevardmedien. Der Brite wurde in London beim Verlassen des exklusiven Privatclubs "The Twenty Two" beobachtet, kurz nachdem auch die US-Influencerin Alix Earle das Gebäude verließ. Augenzeugen berichteten gegenüber dem US-Magazin Page Six, dass die beiden bis in die frühen Morgenstunden zusammen getanzt und gefeiert haben.

Für Norris kommen die Spekulationen zu einer Zeit, in der er sportlich auf dem Höhepunkt steht, sein Privatleben jedoch strenger schützt. Der McLaren-Pilot soll sich laut Branchen-Insidern im Februar dieses Jahres von seiner Partnerin Margarida Corceiro getrennt haben und wäre somit, genau wie Earle, ungebunden.

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