F1-Technik-Rückblick: Ferraris Siegerauto, das aber nicht für den Titel reicht

Der F1-75 von Ferrari war nicht nur ein gut aussehender Rennwagen, sondern auch extrem schnell und gewann zwei der ersten drei Rennen der Formel-1-Saison.

Doch eine Kombination aus mangelnder Zuverlässigkeit, Strategie- und Fahrerfehlern sowie dem rasanten Vormarsch von Red Bull führte dazu, dass das Team nicht in der Lage war, seinen Titelkampf lange genug aufrechtzuerhalten.

Doch auch wenn die Titelhoffnungen schwanden, hielt das Team nicht davon ab, weiterhin zu versuchen, die Leistung des Autos von 2022 zu verbessern, auch wenn man die Entwicklung zugunsten des Projekts für 2023 relativ früh einstellte.

Hier zeigen wir, mit welchen Schritten Ferrari es zurück in den Spitzenkampf der Formel 1 geschafft hat, nachdem man die beiden Saisons 2020 und 2021 nur im Mittelfeld verbrachte.

Ferrari airbox detail Photo by: Giorgio Piola

Bei der Enthüllung des F1-75 wurde deutlich, dass das Team zum dreieckigen Überrollbügel- und Airbox-Design des Autos von 2020 zurückgekehrt war und auf die beiden Kanäle, die 2021 vorhanden waren, verzichtet wurde. Die seitlich an der Airbox angebrachten L-förmigen Flügel blieben ebenfalls erhalten.

Ferrari F1-75 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Ferrari wollte eine gewisse Anpassungsfähigkeit bei der Gestaltung der Nase und entschied sich für ein "Vanity-Panel" im vorderen Bereich. So können Änderungen leicht vorgenommen werden, ohne die enorme finanzielle Belastung, die mit dem Entwurf, dem Bau und dem Crashtest einer völlig neuen Nase verbunden ist.

Ferrari F1-75 open nose detail Photo by: Giorgio Piola

In der Frontansicht ohne das "Vanity-Panel" kann man sehen, dass der strukturelle Teil der Nase nicht bis zur Spitze reicht, sodass das Team bei Bedarf Änderungen an der Verbindung mit dem Frontflügel vornehmen kann.

Ferrari F1-75 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Das ursprüngliche Design der Unterbodenkante sah einen kleinen Ausschnitt im hinteren Drittel des Unterbodens vor, mit einem weiteren zungenförmigen Flügel. Der Flügel, die sich auf einer anderen Höhe als der Unterbodens befand, sollte dazu beitragen, den Luftstrom vor dem Hinterreifen umzuleiten.

Ferrari F1-75 side pods Photo by: Giorgio Piola

Die Seitenkasten-Lösung des F1-75 war ein ganz anderer Ansatz als der der meisten Teams 2022. Die wannenartige Vertiefung in der Mitte sorgte nicht nur für eine ganz andere Optik, sondern auch für einen interessanten aerodynamischen Effekt, vor allem, wenn man die Kühlkiemen bedenkt, die die Karosserie säumten.

Ferrari F1-75 and McLaren MCL36 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Nachdem Ferrari beim ersten Test in Barcelona das Design des McLaren-Flügels bemerkt hatte, probierte man in Bahrain seine eigene Version aus. Es war eine Erweiterung der bereits bestehenden Idee, wenn auch mit einem viel größeren Kantenflügel und einem Flap, der nun die Luftströmung beeinflussen kann.

Ferrari F1-75 t-tray damper Photo by: Giorgio Piola

Die Bilder aus der Boxengasse, die den F1-75 in verschiedenen Zuständen der Entkleidung zeigen, geben uns den gewünschten Blick auf den Latz, der nicht nur unter dem Chassis aufgehängt ist, um eine gewisse Durchbiegung zu ermöglichen, sondern auch einen Dämpfer hat, um diese zu kontrollieren.

Ferrari F1-75 rear wing Saudi Arabian GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari führte für den Großen Preis von Saudi-Arabien einen neuen, löffelförmigen Heckflügel mit geringerem Abtrieb ein, um den Luftwiderstand in den Hochgeschwindigkeitssektoren zu verringern.

Ferrari F1-75 engine cooling Photo by: Giorgio Piola

Eine Aufnahme des F1-75, als er für den Einsatz vorbereitet wurde, aber ohne die Seitenkästen, zeigt, wie die Kühler positioniert und die Leitbleche angebracht sind, um die Strömung um sie herum zu verbessern. Man beachte auch die Befestigung des Ansaugtrakts am unteren Seitenaufprallträger.

Ferrari diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari hat in Australien Änderungen am Hinterteil des Diffusors vorgenommen und den mittleren Teil verengt, um das verfügbare Volumen zu verändern und die Empfindlichkeit der Fahrhöhe zu verbessern.

Ferrari F1-75 bottom view

Der Unterboden des F1-75 erwies sich als ein Bereich, in den das Team auf der Suche nach mehr Leistung viele Ressourcen investierte.

Ferrari F1-75 rear brake Photo by: Giorgio Piola

Ein Blick auf die Hinterradbremse ohne die Bremssattelverrohrung und die Bremstrommel. Man beachte den "Winglet-Stapel" auf der Innenseite des Zauns sowie den nach hinten gerichteten Auslass.

Ferrari F1-75 rear brake fins comparison Photo by: Giorgio Piola

Ein weiterer Blickwinkel auf die Bremslamellen, die nicht nur mehrreihig sind, sondern auch in kleinere Abschnitte unterteilt sind.

Ferrari F1-75 new floor Photo by: Giorgio Piola

Ferrari hat den Rand des Unterbodens mit einem "Ice Skate" versehen, der dem von Red Bull eingeführten "Ice Skate" ähnelt. Er dient nicht nur der Aerodynamik, sondern begrenzt auch die Auslenkung des Unterbodens, um die Sensibilität für die Fahrhöhe zu verbessern.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Für den Großen Preis von Spanien hat Ferrari seine Palette an Optionen um einen Heckflügel mit hohem Abtrieb erweitert. Die löffelförmige Hauptebene und die Geometrie des oberen Flügels wurden über die gesamte Spannweite des Flügels verändert, um mehr Abtrieb zu erzeugen.

Ferrari F1-75 floor Photo by: Giorgio Piola

Auch am äußeren Unterbodenabweiser wurden Änderungen vorgenommen, die die Fläche im Vergleich zur alten Spezifikation vergrößerten (gestrichelte gelbe Linie). Man beachte auch den Latzflügel, den Ferrari kopierte, nachdem man eine Version am Aston Martin gesehen hatte, die das Auto eine Woche früher als die Scuderia vorgestellt hatten.

Ferrari F1-75 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Zu den Änderungen am Unterboden gehörten eine abgestufte Kante am hinteren Ende des Unterbodens (1), ein anderer Ausschnitt und eine andere Anordnung der Kantenflügel sowie die "Ice-Skate"-Leiste (2).

Ferrari F1-75 front brakes Photo by: Giorgio Piola

Die vordere Bremsanlage: Man sieht den Einlass und die Rohrleitungen, die den Bremssattel mit kühler Luft versorgen und mit einer thermischen Beschichtung behandelt sind. Ferrari hat die Bremsscheibe auch nicht mit einer Verkleidung versehen, was sich auf die Wärmeübertragung zwischen den verschiedenen Oberflächen auswirkt.

Ferrari F1-75 rear wing Azerbaijan GP Photo by: Giorgio Piola

Der Heckflügel mit geringerem Abtrieb, den Ferrari in Miami zur Verfügung hatte, aber nicht einsetzte, kam in Baku wieder zum Einsatz. Der Flügel war in der Mitte viel flacher, was zu einem steileren Übergang im äußeren Bereich führte.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Für den Großen Preis von Kanada wurde ein weiterer neuer Heckflügel entwickelt, der jedoch nur für Charles Leclerc erhältlich war. Er wies Merkmale auf, die den Abtrieb und den Luftwiderstand auf eine andere Art und Weise reduzierten als die von Sainz verwendete Spezifikation.

Ferrari F1-75 detail

Ein Blick auf den Ansaugtrakt der Seitenkästen ohne den Kühler zeigt die Streben, die dazu beitragen, den Verlauf des Luftstroms bei der Annäherung zu verändern.

Ferrari F1-75 new mirror, British GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari hat in Großbritannien Änderungen am Gehäuse und an den Stielen der Außenspiegel vorgenommen. Der innere Stiel wurde geschärft, um eine größere Oberfläche zur Erzeugung von Wirbeln zu schaffen, und der äußere Stiel wurde versetzt, um am Gehäuse Platz für ein paar zusätzliche Wirbel erzeugende Flügel zu schaffen.

Ferrari F1-75 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Die Karosserie des Seitenkastens wurde für den Grand Prix von Großbritannien geändert, wobei der Unterschnitt verschärft wurde, um den Luftstrom zum Heck des Autos zu verbessern.

Ferrari F1-75 sidepods comparison Photo by: Giorgio Piola

Auch am hinteren Teil der Karosserie des Seitenkastens und der Motorabdeckung wurden Änderungen vorgenommen, um die interne und externe Strömung zu verbessern.

Ferrari F1-75 turning vanes comparison Photo by: Giorgio Piola

Um den Luftstrom sowohl unter als auch über dem Unterboden neu zu verteilen, änderte das Team die Höhe der Unterbodenvorderkante und schuf so eine zweistufige Oberfläche anstelle der vereinfachten Abstufung, die zuvor und anderswo zu sehen war.

Ferrari F1-75 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

In der hinteren Ansicht ist der zweigeteilte Unterboden zu sehen, zusammen mit den Änderungen am äußeren Unterbodenabweiser, der im Vergleich zur ursprünglichen Spezifikation noch weiter vergrößert wurde.

Ferrari F1-75 bottom floor Photo by: Giorgio Piola

Ein weiterer Blickwinkel auf die Änderungen an der Vorderkante des Unterbodens und an der äußeren Unterbodenumrandung. Gleichzeitig kann man die Änderungen am Mittelteil des Unterbodens sehen, da das Team sich von anderen inspirieren ließ und mehr Konturen einfügte.

Ferrari F1-75 rear wing comparison, Belgian GP Photo by: Giorgio Piola

Im FT1 von Belgien probierte Ferrari den für Monza vorgesehenen Heckflügel aus. Dies gab nicht nur wertvolle Daten für Monza, sondern öffnete auch die Tür für einen Einsatz in Belgien, sofern man damit nicht zu viel Zeit im Mittelsektor verlor. Das Team entschied sich dafür, zu der bereits in Baku verwendeten Option zurückzukehren.

Ferrari F1-75 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Der Flügel mit geringerem Abtrieb, der schon in Belgien zu sehen war, kehrte zum Großen Preis von Italien zurück, allerdings mit dem einmaligen Schriftzug darauf.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Auch in Monza kam ein neuer, einteiliger "Beam-Wing" zum Einsatz, mit dem das Team den Abtrieb und den Luftwiderstand für die Hochgeschwindigkeitsstrecke reduzieren wollte.

Ferrari F1-75 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Um das Auto von vorne nach hinten auszubalancieren, hat das Team auch das obere Flügelelement des Frontflügels beschnitten.

Ferrari F1-75 steering wheel, Charles Leclerc Photo by: Giorgio Piola

Ein Blick auf das hintere Layout des Lenkrads von Charles Leclerc zeigt, dass der Monegasse ein einzelnes, langarmiges Kupplungspaddel mit Fingermulden bevorzugt. Er bedient es mit der rechten Hand.

Ferrari F1-75 steering wheel, Carlos Sainz Photo by: Giorgio Piola

Sainz verwendet ein ähnliches Layout wie in seiner Zeit bei McLaren, mit zwei Schaltwippen, eine auf jeder Seite, mit denen er die Kupplung betätigen kann. Man beachte, dass die Schaltwippen dementsprechend auch anders geformt sind.

Ferrari F1-75 sidepods comparison Photo by: Giorgio Piola

Zum Zeitpunkt des Japan-Rennens hatte Ferrari die Entwicklung schon lange vorher eingestellt, um sich auf 2023 zu konzentrieren. Die äußere Unterbodenverkleidung, auf die das Team viel Entwicklungsarbeit verwendet hatte, wurde noch einmal neu profiliert, wobei die Form des unteren vorderen Ausschnitts noch einmal geändert wurde.

Ferrari F1-75 new floor, Japanese GP Photo by: Giorgio Piola

In der Zwischenzeit wurden Arbeiten durchgeführt, um die Festigkeit des Unterbodens zu verbessern und gleichzeitig einen Teil seines Gewichts zu verringern. Dies führte dazu, dass die Metallstrebe an der inneren Rampe des Unterbodens höher angebracht wurde.

Ferrari F1-75 old floor Photo by: Giorgio Piola

Zum Vergleich: Dies ist die ältere Unterbodenspezifikation mit der Metallstrebe auf dem äußeren Teil des Unterbodens, während das Karbongewebe (innen) des Unterbodens ebenfalls neu ausgerichtet wurde.

Ferrari F1-75 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Um einige reale Daten für 2023 zu sammeln, testete Ferrari beim letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi eine andere Unterbodenspezifikation. Dieser wies einen überarbeiteten Abschnitt direkt vor den Hinterrädern auf, wobei die Lippe des Unterbodens nach oben gerollt und nicht nach unten gedreht war (rechts im Bild).