F1-Technik-Rückblick 2022: Wie die Kleinsten die neuen Regeln angriffen

Audio-Player laden

Sowohl bei den Fahrzeugkonzepten als auch bei den Entwicklungsprogrammen gab es viele unterschiedliche Ansätze, wobei sich kein Team für den gleichen Weg entschied. Jetzt, da sich der Staub der Saison gelegt hat, werfen wir einen Blick darauf, wie die einzelnen Teilnehmer die vergangene Saison bewältigt haben und fangen bei den kleinsten Teams an.

Williams

Den Anfang macht Williams, ein Team, das gehofft hatte, einen weiteren Sprung nach vorne zu machen, nachdem man im Laufe der letzten Jahre stetig die ersten Sprossen der Leiter erklommen hatte. Doch trotz der Möglichkeit, die neuen Aerodynamik-Regeln auszunutzen sowie der Kostendeckelung, die eine Angleichung an die großen Teams ermöglicht, hat das Team nicht die erhofften Fortschritte gemacht.

Der Unterbodenausschnitt beim Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Williams FW44 offener vs. geschlossener Seitenkasten Foto: Giorgio Piola

Alexander Albon in Saudi-Arabien Foto: Giorgio Piola

Um den Anforderungen des Circuit de Barcelona-Catalunya gerecht zu werden, führte Williams ein Paket mit höherem Anpressdruck ein, zu dem auch ein überarbeiteter Frontflügel gehört.

Aero-Farbe am Heck von Nicholas Latifi, Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Das Paket mit dem hohen Abtrieb kam in Monaco erneut zum Einsatz, aber das Team vergrößerte auch den Einlass des vorderen Bremskanals und änderte die Verkleidungen der vorderen Aufhängung, um den Anforderungen des Straßenkurses bei niedrigen Geschwindigkeiten besser gerecht zu werden.

Vergleich der Seitenkästen am Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Die kurze Rampenlösung wurde gegen eine verlängerte Variante ausgetauscht. Das hat auch Auswirkungen auf die Kühlung der Motorhaube, und auch die Bodenabdeckungen sind anders.

Parallel zu den Änderungen an den Unterbodenabdeckungen und der Karosserie des Seitenkastens hat das Team auch das Konzept für die Unterbodenkante geändert.

Die Flügel am Halo des Williams-Autos Foto: Giorgio Piola

Auch am Frontflügel wurden Änderungen vorgenommen, wobei die Positionen des Drehpunkts und der Klappenverstellung für ein besseres Strömungsmanagement geändert wurden.

Technische Details am Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

In der Zwischenzeit wurde auch der Heckflügel einer Operation unterzogen, bei der die Hinterkante des oberen Flügelelementes zurückgeschnitten und mit einem "Gurney-Flap" versehen wurde.

Das Cockpit des Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Die Bremsen des Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Um mit den Temperaturen und den Auswirkungen der Höhe fertig zu werden, hat Williams zudem größere Kühlöffnungen mit Lamellen am FW44 angebracht.

AlphaTauri

Obwohl AlphaTauri nie über die Ressourcen seines Schwesterteams Red Bull verfügte, ist es dem Team im Laufe der Jahre immer wieder gelungen, über sich hinauszuwachsen. Man hat sich oft innovative Lösungen einfallen lassen, die von der Konkurrenz schnell übernommen wurden, aber die Hoffnungen auf eine gigantische Leistung im Jahr 2022 haben sich nicht erfüllt.

Details am Heck des AlphaTauri AT03 Foto: Giorgio Piola

In Saudi-Arabien kam ein neuer Heckflügel zum Einsatz, der dieselbe DNA aufweist, aber eine flachere, löffelförmige Hauptebene besitzt, die den Abtrieb und den Luftwiderstand reduziert.

Der AlphaTauri AT03 in der Garage Foto: Giorgio Piola

Für den Grand Prix der Emilia Romagna wurden auch Änderungen an der Unterbodenkante vorgenommen, wobei der geschwungene Mittelteil zur Verbesserung der Strömungsverhältnisse optimiert wurde.

Der neue AlphaTauri-Heckflügel in Barcelona Foto: Giorgio Piola

Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten auf dem Stadtkurs von Baku beschnitt das Team die Hinterkante des oberen Flügelelements des Frontflügels und nahm Modifikationen am "Beam-Wing" vor, um ihn an die Wahl des Heckflügels anzupassen.

Beim Großen Preis von Frankreich nahm das Team Änderungen an den Unterbodenabdeckungen vor, was zu weiteren Optimierungen der Kanten führte, damit sie miteinander harmonierten.

Das neue Heck des AlphaTauri AT03 Foto: Giorgio Piola

Auch am Diffusor wurden Änderungen vorgenommen, da das Team die durch die vorangegangenen Änderungen erzielten Leistungssteigerungen maximieren wollte.

Yuki Tsunoda in Ungarn Foto: Giorgio Piola

Details am Heckflügel des AlphaTauri Foto: Giorgio Piola

Eine weitere Änderung des Heckflügels mit höherem Abtrieb wurde beim Grand Prix der Niederlande vorgenommen, als das Team den Radius an der Stelle, an der die Hauptebene auf die Endplatte trifft, verkleinerte.

In Monza entschied sich AlphaTauri für das gleiche Heckflügeldesign wie beim Großen Preis von Belgien. Diesmal wurde jedoch der "Gurney-Flap" entfernt und die Form der Hinterkante des oberen Flügelelements verändert.

Die überarbeitete Nase am AlphaTauri Foto: Giorgio Piola

Bei der Aktualisierung wurde die Spitze jedoch an die Oberseite verlegt und das Hauptleitwerk im mittleren Bereich nach unten gewölbt.

Der Vergleich der beiden Frontflügel von unten Foto: Giorgio Piola

Die Motorenabdeckung des AlphaTauri in Mexiko Foto: Giorgio Piola

Haas

Haas hatte die Saison 2021 geopfert, um sich auf das Auto für 2022 zu konzentrieren, da man wusste, dass sich eine frühzeitige Investition in die Ressourcen gegen die engsten Rivalen auszahlen würde.

Doch trotz eines starken Starts in das Jahr und der überraschenden Poleposition beim Großen Preis von Brasilien erlebte das in amerikanischem Besitz befindliche Team eine Art Achterbahnfahrt mit einigen Schwierigkeiten in der Mittelphase.

Der Haas VF-22 bei den Testfahrten in Barcelona Foto: Giorgio Piola

Am Heck des Wagens wurde die Haifischflosse der Motorabdeckung angehoben, sodass ein weiterer Auslass entlang des Rückgrats entstehen konnte, der dazu beiträgt, die unter der Abdeckung des Wagens entstehende Wärme abzuleiten. Dadurch konnte der hintere Auslass auch etwas kleiner ausfallen, als man es normalerweise erwarten würde.

Frontflügel-Details am Haas bei den Tests in Barcelona Foto: Giorgio Piola

Das größte Upgrade des Teams in dieser Saison fand beim Großen Preis von Ungarn statt und umfasste mehrere neue Komponenten, darunter eine Überarbeitung der Unterbodenabdeckungen, wie hier zu sehen.

Die ältere Spezifikation des Unterbodens basierte auf höheren Abdeckungen, um den Luftstrom über den Unterboden und in den Tunneleingang zu leiten (im Bild), ein Designmerkmal, das aufgegeben wurde.

Das Badewannen-Design bei Haas Foto: Giorgio Piola

Dies führte nicht nur zu einer Änderung der Oberflächengeometrie, sondern auch zu einer Änderung der Lamellen, die zur Ableitung der im Inneren erzeugten Wärme dienen.

Der Vergleich der beiden Seitenkästen bei Haas Foto: Giorgio Piola

Diese Änderungen sollen dazu beitragen, den vom Vorderreifen erzeugten Luftwirbel zu kontrollieren, der sich durch die Einführung einer traditionelleren Tauchfläche an der Endplatte des Frontflügels beim Großen Preis von Großbritannien ebenfalls verändert hat (blauer Pfeil).

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.