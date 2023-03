F1-Technik: Welche Rolle die Bremsanlage an Red Bulls Erfolg spielt Die Dominanz von Red Bull in der Formel-1-Saison 2023 ist erdrückend - Ein Element des Erfolges ist die Bremsanlage am RB19

Autor: Matt Somerfield Co-Autor: Giorgio Piola , Featured writer Audio-Player laden Das technische Reglement der Formel 1 versucht zwar absichtlich, die Konstruktionsfreiheit einzuschränken, aber das hat die Teams nicht davon abgehalten, Innovationen voranzutreiben, wo immer sie können. Ein Bereich, der ständig weiterentwickelt wird, sind die Bremssysteme. Die Teams versuchen, das Gewicht zu reduzieren, die Wärmeableitung zu verbessern und die Bremsleistung ihres Autos insgesamt zu steigern. Red Bull hat für 2023 mehrere Änderungen an seinen Bremssätteln vorgenommen, während das Team weiterhin kleine Fortschritte macht, die sich im Laufe der Zeit summieren werden. Die Bremsanlage des letztjährigen RB18 war eine faszinierende Fallstudie des Teams, da man im Laufe der ersten Saisonhälfte viele Verfeinerungen vornahm, um die beste Lösung zu finden. Red Bull entwickelt Verkleidung um Bremsscheibe Red Bull war eines der Teams, das eine Verkleidung entwickelte, die die Bremsscheibe umschloss und sie von der größeren Trommel isolierte, die durch das neue Reglement und die Einführung der 18-Zoll-Felge entstanden war. Die Konstruktion der Bremse am Red Bull RB19 (links) und am RB18 (rechts) Foto: Giorgio Piola Die Verkleidung ist ein Mittel zur Überbrückung der Größenunterschiede, die zwischen den Scheiben und der Felge entstanden sind, und bietet gleichzeitig eine Methode, die Bremsen innerhalb eines bestimmten Temperaturfensters zu halten, um auch ihre Leistung zu verbessern. Die Teams hatten sich daran gewöhnt, die zwischen den Bremsen und der Felge ausgetauschte Wärme nutzen zu können, und sie wussten, welche Auswirkungen dies auf die Reifentemperatur hat. Daher konnten sie bei der Änderung der Regeln nur versuchen, mit den neuen Konstruktionen das zu erreichen, was sie konnten. Red Bull verfeinert Bremsanlage Voriges Jahr wurde die Verkleidung in ihrer Form und den aufgebrachten Beschichtungen verändert, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Das Gleiche gilt für den Bremssattel, dessen Oberfläche mit einer neuen Beschichtung versehen wurde, um die Wärmeübertragung zu verringern. Für den neuen RB19 hat Red Bull das Design der Bremsanlage noch einmal überarbeitet, wobei die Größe der Scheibenverkleidung vergrößert und ihre Form überarbeitet wurde, während der Bremssattel einige Änderungen erfuhr, um das Gewicht zu reduzieren und die Kühlung weiter zu verbessern. Man kann feststellen, dass die zentralen Öffnungen, die die durch den Durchgang der Bremsscheibe durch den Bremssattel erzeugte Wärme ableiten, vergrößert wurden. Außerdem wurde eine Reihe von kleinen Röhren hinzugefügt, die wie Lamellen wirken und die Temperaturen unter Kontrolle halten. Das macht die Konkurrenz bei der Bremsanlage Aston Martin hat für 2023 ebenfalls bedeutende Änderungen vorgenommen und die gesamte Baugruppe, einschließlich der Position des Bremssattels, überarbeitet, um sich der wachsenden Zahl von Fahrzeugen anzuschließen, die jetzt die Scheibenverkleidung verwenden. Interessanterweise hat man wie Red Bull in dieser Saison auch die Rohrlamellen an den Bremssätteln, um die unendliche Suche nach besserer Leistung fortzusetzen. Die Konstruktion der Bremse am Aston Martin AMR23 (links) und am AMR22 (rechts) Foto: Giorgio Piola Auch Ferrari hat für 2023 weitreichende Änderungen vorgenommen, da man dem Beispiel anderer Hersteller gefolgt ist und eine Verkleidung um die Bremsscheibe herum eingebaut hat, was auch zu einer Änderung der Position des Bremssattels geführt hat. Der Bremssattel ist nun weiter vor der Bremsscheibe untergebracht, was eine Änderung der Verrohrung erforderlich machte, die die Kühlluft vom Einlass zum Bremssattelgehäuse leitet. Zwei Rohre leiten nun die vom Einlass erfasste Kühlluft zu jeder Seite der Bremssattelverkleidung. Die Konstruktion der Bremse am Ferrari SF-23 Foto: Giorgio Piola Gleichzeitig wurde das Design der Bremsscheibe geändert, wobei die Anzahl und Position der Bohrungen für 2023 angepasst wurde. Es gibt jetzt ein X-förmiges Bohrmuster, das durch ein fehlendes Loch alle sechs Löcher nach unten entsteht, anstatt des diagonalen Fünf-Loch-Musters über die gesamte Breite, das in der vergangenen Saison verwendet wurde. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Mercedes: Konzeptwechsel war vor den Testfahrten schon klar Formel-1-Gewicht: Warum die Formel-1-Autos immer schwerer werden geteilte inhalte