F1-Test Bahrain: Erneute Unterbrechung durch lose Abdeckung in Kurve 11!

Die Formel 1 erlebt ihr nächstes Testdebakel bei den Testfahrten in Bahrain vor der Saison 2024 (hier live im Ticker verfolgen)! Denn nachdem schon am Donnerstag der Fahrbetrieb aufgrund einer gelösten Drainageabdeckung unterbrochen werden musste, passierte das Gleiche am Freitag einfach noch einmal!

Bereits nach einer halben Stunde löste sich an der exakt gleichen Stelle wie am Vortag eine Abdeckung hinter dem äußeren Randstein vor Kurve 11 und machte damit eine rote Flagge notwendig. Diesmal war es Sergio Perez, der mit seinem Red Bull RB20 das Metallteil auf die Strecke gezogen hatte.

Erneut kam Rennleiter Niels Wittich, um den Schaden an der Stelle zu begutachten, der vor Ort repariert werden musste.

Diesmal bekommt die Formel 1 aber ein Zeitproblem. Weil der Schaden am Donnerstag erst gegen Mittag aufgetreten war, wurde die Session kurzerhand abgebrochen und die Mittagspause um eine Stunde nach vorne gezogen. Die zusätzliche Stunde wurde dann am Nachmittag angehangen.

Doch weil der Schaden diesmal bereits nach rund einer halben Stunde auftrat, war eine vorzeitige Mittagspause keine Option. Allerdings entschied sich die Formel 1 für eine ähnliche Lösung: Um 9:45 Uhr deutscher Zeit wurde der Testbetrieb wieder aufgenommen, also nach etwas mehr als einer Stunde Reparaturpause.

Dafür soll der restliche Testtag dann ohne Mittagspause bis 17 Uhr MEZ durchlaufen, also mehr als sieben Stunden am Stück.

Die Teams, die am Mittag ihre Fahrer tauschen wollten, werden das nun während des laufenden Testbetriebs tun müssen.

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Ferrari-Pilot Carlos Sainz mit einer Zeit von 1:31.247 Minuten vor Lando Norris (McLaren/+0,861 Sekunden) und Williams-Pilot Alexander Albon (+2,601). Nur sieben Piloten hatten zu dem Zeitpunkt überhaupt eine Zeit gesetzt.

Mit elf Umläufen hatte Sainz auch die bislang meisten Runden gedreht, gefolgt von Kevin Magnussen (Haas) mit zehn. Valtteri Bottas (Sauber) ist mit nur zwei Runden bislang das Schlusslicht.

