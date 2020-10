F1-Tickets Imola 2020: Veranstalter will aus Mugello-Debakel lernen

Wer zum Formel-1-Rennen am Nürburgring 2020 keine Zeit hat oder wem die Eifel im Oktober vielleicht zu kalt ist, der hat noch weitere Chancen, die Königsklasse in dieser Saison live an der Strecke zu erleben.

Mit Imola (30. Oktober bis 1. November) kehrt eine echte Oldschool-Strecke erstmals seit 2006 in den Kalender zurück. Angesichts der Umstände könnte es für Fans vorerst die einzige Gelegenheit sein, diesen berühmten Kurs im Rahmen einer Formel-1-Veranstaltung zu erleben

Jetzt Tickets online kaufen

13.000 Tickets sollen für den Großen Preis von Emilia-Romagna verkauft werden. Dabei will man aus den Problemen von Mugello lernen, die ihre Eintrittskarten erst zu horrenden Preisen angeboten hatten, um sie später zu senken. Bereits gekaufte Tickets wurden im Nachgang erstattet.

"Wir werden sie zum gleichen Preis anbieten wie Monza in der Vergangenheit. Das ist unsere Strategie", sagt Streckenchef Uberto Selvatico Estense zu 'Motorsport-Total.com'. Auf unserem Schwesterportal Motorsport Tickets gibt es Karten bereits ab 64 Euro zu erwerben. Andere Preiskategorien gehen bis 550 Euro.

Verbindung mit Ferrari-Erlebnis

Natürlich gehört auch in Imola ein umfangreiches Hygienekonzept zum Event. "Wir arbeiten verschiedene Parkkonzepte aus, um den Zugang zu den Tribünen auf eine andere Weise zu gewährleisten. Wir nutzen alle Tribünen auf der Strecke und planen, drei Sitze [zwischen den Kleingruppen] freizulassen, um das 'Social Distancing' zu gewährleisten", so Selvatico Estense.

"Wir arbeiten mit Blöcken von 1.000 Menschen. Jeder Block wird seinen eigenen Parkplatz haben. Auf diese Weise glauben wir, dass wir vom gesundheitlichen Standpunkt aus alles gewährleisten können. Die Tribünen liegen an der frischen Luft, deshalb wird es für alle sicher sein."

Wer einmal in Imola ist, für den bietet sich auch ein einmaliger Ausflug in echte Formel-1-Kultur an. Weil der Event nur am Samstag und Sonntag stattfindet, eröffnet sich am Freitag die Chance für eine volle Ferrari-Erfahrung.

Von Bologna aus fahren Busse zum Ferrari-Museum in Maranello - mit einem Zwischenstopp an der hauseigenen Strecke von Fiorano und dem Casa Enzo Ferrari Museum in Modena.

Sommerurlaub in Budapest

Wer in diesem Jahr keine Lust oder kein Budget mehr für ein Formel-1-Rennen hat, der kann sich schon jetzt Karten für die Saison 2021 sichern. Zwar gibt es noch keinen offiziellen Kalender, doch der ungarische Grand Prix in Budapest gilt als einer, der ziemlich sicher ausgetragen werden wird.

2020 fand das Rennen auf dem Hungaroring noch ohne Zuschauer statt, doch für das kommende Jahr gibt es bereits jetzt Tickets zu kaufen.

Normalerweise eignet sich der Grand Prix perfekt dazu, um ihn mit einem Sommerurlaub und dem Besuch der ungarischen Metropole zu verbinden - oder mit einem Besuch im nahegelegenen Wasserpark.

Aktuell gibt es für Frühbucher besondere Niedrigpreise. Ein reguläres Goldticket für das gesamte Wochenende kann bereits ab 201 Euro erworben werden. Eintritt für den Sonntag gibt es aber auch bereits ab 70 Euro.

Achtung: Der Große Preis von Ungarn ist vorerst für den 6. bis 8. August 2021 terminiert. Sollte sich der Termin im finalen Kalender noch ändern, behalten alle gekauften Tickets ihre Gültigkeit.

Um sicherzugehen, können Sie auch den Buchungsschutz zu Ihrer Bestellung hinzufügen. Dieser versichert Sie im Falle, dass der Termin geändert wird und Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen können und garantiert eine vollständige Rückerstattung inklusive Service- und Liefergebühr.

Tickets für das Formel-1-Rennen in Imola 2020 gibt's jetzt unter diesem Link bei unserem Schwesterunternehmen Motorsport Tickets!

Tickets für das Formel-1-Rennen in Ungarn 2021 gibt's jetzt unter diesem Link bei unserem Schwesterunternehmen Motorsport Tickets!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.