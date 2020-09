F1-Tickets Nürburgring 2020: Zweite Chance und exklusives Gewinnspiel!

Deutschland hat im Corona-Herbst 2020 offenbar Lust auf die Formel 1. Am 11. Oktober steigt auf dem Nürburgring der Grand Prix der Eifel, und die ersten 5.000 Tickets, die die Rennstrecke am Dienstag selbst online verkauft hat, waren schon nach gut zwei Stunden ausverkauft. Doch jetzt gibt's gute Nachrichten für all jene Formel-1-Fans, die am Dienstag am strauchelnden Nürburgring-Server verzweifelt sind.

Weil schon 5.000 Tickets verkauft wurden und insgesamt maximal 20.000 Zuschauer zugelassen werden, heißt es für alle, die 2020 doch noch einen Grand Prix live miterleben möchten, rasch zuschlagen.

Denn wer weiß: Wenn Lewis Hamilton in Sotschi nicht gewinnt, könnte er ausgerechnet auf dem Nürburgring mit dem Michael-Schumacher-S die 91 Siege der deutschen Formel-1-Legende einholen! Bei diesem historischen Anlass dabei zu sein, ist eine einmalige Chance für jeden Hardcore-Fan.

Corona: Spielregeln beachten, dann sind alle safe

Die Sicherheit der Zuschauer ist, was das Coronavirus betrifft, gewährleistet - natürlich nur solange sich alle Beteiligten an das Hygienekonzept halten, das der Nürburgring in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden entwickelt hat.

Dieses sieht unter anderem vor, dass zwischen den Sitzplätzen Abstand gehalten werden muss und die Größe von Gruppen auf Maximal vier Personen beschränkt ist. Auch für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wurden Sicherheitskonzepte erarbeitet, auf der die Mitarbeiter vor Ort freundlich hinweisen.

Vettel wünscht sich Neuauflage des 1984er-Rennens

Lokalmatador Sebastian Vettel freut sich indes auf sein Heimrennen: "Es ist schön, dass wieder Fans an die Strecke dürfen, auch für uns Fahrer. Das macht für die Atmosphäre schon was her", sagt er vor dem Grand Prix von Russland in Sotschi, der am kommenden Wochenende auf dem Programm steht.

"Der Nürburgring ist eine schöne Strecke. Ich freue mich schon darauf, nach so vielen Jahren wieder dort zu fahren. Je mehr Leute kommen dürfen, desto besser. Natürlich muss aber ihre Sicherheit gewährleistet sein. Das wird sich schon ein bisschen anders als sonst anfühlen."

Eins wird aber genauso sein wie 2013, beim bisher letzten Grand Prix auf dem Ring, als Vettel auf Red Bull gewonnen hat: Der viermalige Weltmeister wird mit einem Spezialhelm fahren. "Da werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen", grinst er, ohne zu verraten, welches Design er im Kopf hat.

Für das Rahmenprogramm wünscht sich Vettel eine Neuauflage des legendären Einladungsrennens von 1984, als viele Formel-1-Stars zur Eröffnung der neuen Grand-Prix-Strecke kamen. Mercedes stellte für den Spaß 21 Sportmodelle des brandneuen 190E (2.3-16) zur Verfügung, und am Ende gewann ein unbekannter Brasilianer namens Ayrton Senna vor Niki Lauda.

"Das wäre lustig", sagt Vettel. "Ich wäre jedenfalls dabei!" Und er lacht: "Vielleicht wäre es gar keine so gute Idee, weil sich nach der Action dann keiner mehr das Formel-1-Rennen anschaut! Aber es würde sicher Spaß machen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.