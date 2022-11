F1-Training Abu Dhabi: Max Verstappen klar schneller als Russell

Audio-Player laden

Max Verstappen hat sich im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Abu Dhabi 2022 die Bestzeit gesichert. Der Red-Bull-Pilot verwies George Russell (Mercedes) um 0,341 und Charles Leclerc (Ferrari) um 0,453 Sekunden auf die Plätze - und das, obwohl er das erste Freie Training zugunsten von Freitagsfahrer Liam Lawson ausgelassen hatte.

Verstappen klagte zwischendurch am Boxenfunk über Schwierigkeiten mit den Bremsen, benötigte außerdem meistens zwei Runden, um nach einer schnellen Push-Lap die Reifen wieder abzukühlen. Dabei waren die Asphalttemperaturen um rund 15 Grad niedriger als zum heißesten Zeitpunkt in der ersten Session am Nachmittag.

Lewis Hamilton (Mercedes), der Schnellste des ersten Trainings, verlor 0,615 Sekunden auf die Bestzeit und belegte damit den vierten Platz, gefolgt von Sergio Perez (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari). Sainz war bei einem seiner Stopps kurz besorgt um einen seiner Mechaniker, der die Hand beim Losfahren auf dem Reifen gelassen hatte. Passiert ist dabei aber nichts.

Doch viel wichtiger als die absoluten Bestzeiten sind am Freitag üblicherweise die Longruns, wenn in der zweiten Hälfte der Session mit viel Benzin an Bord und gebrauchten Reifen im Hinblick auf Sonntag getestet wird. Eine detaillierte Analyse der Longruns gibt's im Laufe des späteren Freitagabends auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Dass Ferrari dabei nicht allzu gut abgeschnitten hat, das ist schon vor der Datenanalyse klar. Leclerc, auf die schnelle Einzelrunde gesehen immerhin Dritter, wunderte sich ein paar Minuten vor Schluss: "Warum sind wir so langsam?" Die Antwort seines Renningenieurs war eher beunruhigend: "Unsere Pace ist im Moment nicht großartig."

Mick Schumacher, der in Abu Dhabi seinen (zumindest vorerst) letzten Grand Prix bestreitet, sicherte sich Platz 17. Er hatte 1,693 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Verstappen, war aber um 0,076 Sekunden schneller als Teamkollege Kevin Magnussen. Langsamer als die beiden Haas waren nur Pierre Gasly (AlphaTauri/+1,890) und Nicholas Latifi (Williams/+2,116).

Sebastian Vettel konnte am Abend nicht mehr ganz an die starke Performance des ersten Trainings anknüpfen. Der Deutsche bestreitet sein Abschiedswochenende und fiel vom sechsten auf den zwölften Platz zurück. Am Ende fehlten 1,249 Sekunden. Teamkollege Lance Stroll hielt er in FT2 um 0,152 Sekunden in Schach.

Vettel hatte im ersten Training Platz 6 belegt. Eine solide Basis für den Rest des Wochenendes. Krack prognostiziert: "Ich glaube, die Alfa Romeos, gegen die wir jetzt hauptsächlich kämpfen in der Weltmeisterschaft, die werden schon ein bisschen schneller sein. Aber wir haben das zuverlässigere Auto und vielleicht auch ab und zu die bessere Strategie."

