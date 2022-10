F1-Training Austin: Verstappen unterstreicht Favoritenrolle

Audio-Player laden

Max Verstappen hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix der USA 2022 in Austin, Texas, die Bestzeit gesichert. Der Red-Bull-Pilot verwies Charles Leclerc um 0,320 Sekunden auf den zweiten und Carlos Sainz (beide Ferrari) um 0,446 Sekunden auf den dritten Platz.

Damit scheint ein spannendes Qualifying auf dem Circuit of The Americas angerichtet zu sein, denn letztendlich lagen alle drei Topteams innerhalb von gut einer halben Sekunde. Sergio Perez (Red Bull) belegte mit 0,572 Sekunden Rückstand den vierten Platz, noch vor Lewis Hamilton (Mercedes/+0,576).

Dabei lief es weder für Verstappen noch für Leclerc optimal. Verstappen musste die erste Runde auf frischen Softreifen abbrechen, weil er sich in der ersten Kurve verbremste. Erst der zweite Versuch, bei dem die Reifen normalerweise schon abbauen, klappte dann - und im dritten legte er eine Bestzeit von 1:35.825 Minuten nach.

Leclerc war mit seinem vorletzten Versuch ebenfalls nicht ganz zufrieden: "Das war eine sehr unsaubere Runde", funkte er, steigerte sich im letzten Run dann weniger stark als Verstappen. Und Hamilton hätte schon früher in der Session schneller sein können, warf eine Runde aber nach absoluter Bestzeit im ersten Sektor mit einem Fehler in Kurve 19 weg.

Erneut Probleme bei Mick Schumacher

Nicht nach Wunsch verlief das Abschlusstraining für Mick Schumacher. Bereits auf seiner zweiten Runde wurde Haas-Pilot langsam und rollte mit Verdacht auf Getriebeproblem aus. Seine Boxencrew vermutete den Defekt in der Elektronik und ging davon aus, dass Schumacher rasch weiterfahren würde können.

Doch die Reparatur dauerte länger als angenommen, sodass Schumacher erst eine Viertelstunde vor Schluss das Programm wiederaufnehmen konnte. Für eine ernsthafte Zeitenjagd war es da schon zu spät, und so belegte er letztendlich den 19. Platz, 0,613 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen (13.).

Ein technisches Problem trat auch bei Daniel Ricciardo (15./+1,797) auf. "Mit der Bremse stimmt was nicht", funkte der McLaren-Pilot an die Box. Die konnte in den Daten zunächst nichts erkennen, woraufhin Ricciardo präzisierte. "Fühlt sich sehr steif an. Beißt nicht." Als er das nächste Mal auf die Strecke ging, fühlte sich das Auto aber wieder normal an.

