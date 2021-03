F1-Training Bahrain 2021: Sieben Fahrer, fünf Teams in 0,5 Sekunden!

Jetzt müsste man nur noch wissen, wer wie viel Sprit an Bord hatte! Solange das nicht klar ist, bleibt das neue Kräfteverhältnis in der Formel 1 unscharf. Doch ein Eindruck von den Wintertests hat sich im Freitagstraining zum Grand Prix von Bahrain (Formel 1 2021 live im Ticker!) verfestigt: So leicht wie in den vergangenen sieben Jahren wird es Mercedes 2021 nicht mehr haben!

Bestzeit fuhr im zweiten Freien Training (unter Flutlicht und bei nur noch 28 statt 36 Grad Celsius Lufttemperatur) Max Verstappen (Red Bull), der schon nach den Wintertests als möglicher Favorit gehandelt wurde. Verstappen fuhr 1:30.847 Minuten und war um 0,235 Sekunden schneller als Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) auf Platz drei.

Besonders ermutigend: Sieben Fahrer lagen innerhalb von einer halben Sekunde, und diese sieben Fahrer kamen von fünf verschiedenen Teams (Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari und AlphaTauri). Sagenhafte 15 Fahrer aus acht Teams (!) hatten weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Bestzeit. Im zweiten Freien Training der Saison 2020 waren es neun Fahrer aus sechs Teams gewesen.

Sebastian Vettel war mittendrin in diesem heiß umkämpfen Paket, allerdings nur auf dem 14. Platz. Auf seiner schnellsten Runde war er im ersten Sektor praktisch gleich schnell wie die Spitze, im zweiten Sektor verlor er jedoch vier Zehntelsekunden auf seinen Teamkollegen, und in der letzten Kurve unterlief ihm ein Fahrfehler. Das zeigt: Da geht noch was bei Aston Martin!

Lance Stroll hatte als Siebter nur 0,546 Sekunden Rückstand auf Verstappen und 0,266 Sekunden auf die "zweite Startreihe". "Wir haben zwischen FT1 und FT2 am Auto gearbeitet, um das Untersteuern zu eliminieren, das wir im Auto hatten", erklärt Teamchef Otmar Szafnauer gegenüber 'Sky' (ANZEIGE: Hol dir die komplette Formel 1 und den besten Live-Sport mit Sky Q oder streame flexibel mit Sky Ticket. Ganz ohne Receiver.). Dadurch sei das Auto aber im Heck etwas lose geworden.

Zu den positiven Überraschungen des Tages gehört AlphaTauri. Beide Autos von Red Bulls B-Team landeten in den Top 10. Yuki Tsunoda (7.) war beim Debüt gleich um 0,189 Sekunden schneller als Pierre Gasly (9.). Franz Tost legt dem japanischen Rookie die Latte bei 'ServusTV' entsprechend hoch: "Ich erwarte, dass er vielleicht in Q3 ist. Und dass er dann im Rennen Punkte sammelt."

Für Altstar Kimi Räikkönen schien der Freitagabend schon nach sechs Runden beendet. Der Alfa-Romeo-Pilot verlor ausgangs Kurve 2 die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Rutschen und krachte mit der Nase voran in die Leitplanke. Allerdings konnte er aus eigener Kraft an die Box fahren, sodass der Schaden repariert werden und er am Ende noch einmal rausgehen konnte.

Abgeschlagen zurück lagen, wie nach den Wintertests nicht anders zu erwarten war, Williams und Haas. Debütant Mick Schumacher beendete seinen ersten Formel-1-Freitag als Stammfahrer an 18. Position unter 20 Fahrern. Wichtig aber: Seinen Teamkollegen Nikita Masepin distanzerte er um 0,152 Sekunden.

Masepin gab den Formel-1-Fans mit einem Ausritt in Kurve 4 gleich zu Beginn der Flutlichtsession einen Vorgeschmack auf sein Temperament. "The balance is all over the fucking place", fluchte er am Boxenfunk - eine Botschaft, die an dieser Stelle aus Jugendschutzgründen besser ohne deutsche Übersetzung stehen bleibt ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.