F1-Training Baku 2021: Max Verstappen crasht in Kurve 15!

Das dritte Freie Training zum Grand Prix von Aserbaidschan in Baku Formel 1 2021 live im Ticker ergab für Polefavorit Max Verstappen einen herben Rückschlag. Der Red-Bull-Pilot crashte in Kurve 15, wo am Freitag schon Charles Leclerc (Ferrari) abgeflogen war, in die Barriere.

Anders als bei Leclerc wurde das Auto dabei nachhaltig beschädigt. Die Radaufhängung rechts vorne brach bei dem Einschlag, was für die Mechaniker über Mittag jede Menge Arbeit bedeutet, um den RB16B für das Qualifying wieder flott zu bekommen.

Die Session wurde nach dem Abflug von Verstappen zunächst unterbrochen (ab Minute 25).

Der Niederländer habe sich einfach "wirklich verschätzt", analysiert 'ORF'-Experte Alexander Wurz: "Der ist einfach viel zu schnell in die Kurve hineingefahren. Zu schnell, zu wenig Grip, ein paar Zentimeter daneben - da bist du gleich chancenlos."

"Im Freien Training auf einem Stadtkurs die letzten 30 Minuten zu verlieren, ist ärgerlich. Das kann manchmal ein Wochenende komplett zerstören", weiß Wurz. "Er hat aber ein Auto, mit dem er sich in Q3 locker auf Q2 vorbereiten kann. Er kann den Rhythmus noch finden."

"Aber der Samstag beginnt suboptimal für Verstappen und Red Bull."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.