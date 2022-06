F1-Training Baku 2022: Leclerc Schnellster vor Perez und Verstappen

Audio-Player laden

Charles Leclerc hat sich im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Aserbaidschan in Baku die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Pilot fuhr in der Session eine Bestzeit von 1:43.224 Minuten.

Hinter Leclerc reihten sich die beiden Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Max Verstappen 0,248 beziehungsweise 0,356 Sekunden ab. Die Datenanalyse zeigt: Leclerc konnte im direkten Vergleich später bremsen und früher wieder aufs Gas gehen als Perez. Und Verstappen kämpfte den ganzen Tag mit einem für seinen Fahrstil besonders lästigen Untersteuern.

Ganz fehlerfrei blieb am Freitag kaum jemand; sowohl Leclerc als auch Perez und Verstappen mussten im zweiten Training mindestens einmal den Notausgang nehmen. Allerdings forderte der tückische Stadtkurs am ersten Tag zumindest noch kein richtiges Crashopfer.

Einen Schrecken jagte Leclerc den Ferrari-Fans ein paar Minuten vor Ende ein, als er am Boxenfunk fehlende Leistung meldete. Die Ingenieure prüften die Daten und teilten ihm mit, dass er ungeachtet dessen pushen kann. Daraufhin lief der Ferrari wieder fehlerlos. Was der Grund für das Problem war, bleibt vorerst ungeklärt.

Carlos Sainz (Ferrari) belegte mit mehr als einer Sekunde Rückstand den fünften Platz. Er fuhr zwar absolute Bestzeit im Mittelsektor, brachte aber keine optimale Runde zustande. Hinter ihm komplettierten Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri) die Top 8.

Für die vielleicht kurioseste Szene des Abends sorgte Alexander Albon (18.), als er mit seinem Williams ohne jede Not in einem leichten Rechtsknick innen die Mauer touchierte und sich so einen Schaden einhandelte, der ihn an die Box zwang. "Einfach ein Konzentrationsfehler", beobachtet 'ServusTV'-Experte Mathias Lauda.

Mick Schumacher (19./+3,201) konnte am Nachmittag immerhin 21 Runden fahren. Die Ursache für sein spektakuläres Wasserleck zu Mittag ist inzwischen geklärt: "Wir glauben, dass es vom Anschlagen des Unterbodens auf der langen Gerade kommt, wenn das Auto so springt", sagt Haas-Teamchef Günther Steiner im Interview mit 'ServusTV'.

Betroffen war übrigens nicht nur Schumachers Auto, sondern auch jenes von Kevin Magnussen (17.), weshalb Haas das Set-up für das zweite Training umbauen musste. Steiner: "Wir waren in FT1 besser als jetzt." Das sei besonders bei Schumacher "verständlich. Er ist in FT1 nicht gefahren. Auf so einer Strecke ist es besser, es mit den Hochgeschwindigkeitskurven langsam anzugehen."

