F1-Training Belgien: Leclerc resigniert bei Verstappens Bestzeit

Audio-Player laden

Der gebürtige Belgier Max Verstappen hat sich bei seinem Heim-Grand-Prix in Spa-Francorchamps die Bestzeit gesichert. Verstappen meisterte den seit 2021 modernisierten Ardennenkurs in 1:45.507 Minuten und verwies damit Charles Leclerc (Ferrari/+0,862) und Lando Norris (McLaren/+1,082) auf die Plätze.

Wie viel die Freitagsbestzeit in Spa, wo das Wetter oft wechselhaft ist, zu bedeuten hat, ist schwierig einzuordnen. Tatsache ist: Verstappens Pace scheint Leclerc nachhaltig beeindruckt zu haben. Als dem Ferrari-Piloten am Boxenfunk die Rundenzeit seines WM-Rivalen durchgegeben wurde, sagte er kleinlaut: "Oh, okay. 45.5. Das ist schnell."

Im Kampf um die Poleposition werden ohnehin beide nicht mitmischen. Sowohl Verstappen als auch Leclerc rutschen in der Startaufstellung wegen eines Komponentenwechsels nach hinten. Gridstrafen kassieren übrigens auch Lando Norris (3./McLaren), Esteban Ocon (16./Alpine), Valtteri Bottas (18./Alfa Romeo) und Mick Schumacher (20./Haas).

Schwierige Bedingungen mit teilweise nasser Strecke

Die Strecke war nach dem Regen, der am Ende des ersten Trainings eingesetzt hatte, noch stellenweise feucht. Trotzdem wurden von Anfang an Trockenreifen gefahren. Für die meisten Teams schwierige Bedingungen, um die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Selbst Topfahrer wie Sainz und Russell beschwerten sich über kaltes Gummi.

Probleme, die Aston Martin in Spa nicht hat: "Wir haben keine Probleme, die Reifen auf Temperatur zu kriegen", sagt Teamchef Mike Krack im Interview mit 'Sky'. "Wir kommen sogar auf Temperatur, egal ob wir mehr am Anfang oder mehr am Ende der Warm-up-Lap um die Reifen kümmern."

Das sah man an den Rundenzeiten: Lance Stroll (+1,128) bestätigte seine starke FT1-Leistung mit Platz 4, knapp vor Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine) und George Russell (Mercedes).

Vettel: Vom Teamkollegen klar geschlagen

Sebastian Vettel konnte mit Strolls Pace zumindest am Freitag nicht mithalten. Er belegte den 15. Platz, 2,360 Sekunden hinter Verstappen und 1,232 Sekunden hinter seinem Teamkollegen.

Gegen Ende der Session, als die Bestzeitjagd längst beendet war und Fahrer und Teams versuchten, Daten mit gebrauchten Reifen und hoher Benzinlast für das Rennen zu sammeln, setzte wieder Regen ein. Das bedeutet, dass die Longrun-Zeiten diesmal weniger aussagekräftig sind als sonst.

In dieser Phase mit wenig Grip gab's dann auch den einen oder anderen Ausrutscher. Hamilton testete die größer gewordene Auslaufzone ausgangs Eau Rouge aus, viele andere Fahrer konnten die Ideallinie nicht halten. Und Mick Schumacher rodelte durchs Kiesbett und funkte danach: "Unglaublich schwer zu sehen, wo die nassen Flecken sind."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.