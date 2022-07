F1-Training Frankreich: Ferrari wieder knapp vor Red Bull

Audio-Player laden

Charles Leclerc (Ferrari) ist im ersten Freien Training zum Grand Prix von Frankreich in Le Castellet Bestzeit gefahren. Der Monegasse war bei seinem "halben Heim-Grand-Prix" auf dem Circuit Paul Ricard zu Beginn schneller als Max Verstappen (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari) und verwies die beiden um 0,091 beziehungsweise 0,338 Sekunden auf die Plätze.

Für Sainz beginnt das Wochenende mit einer Hiobsbotschaft. Nach dem Motorenfeuer in Österreich muss er Komponenten tauschen. Für das Rennen am Sonntag kassiert er wegen einer neu eingebauten Steuerelektronik eine Rückversetzung um zehn Positionen. Nicht ausgeschlossen, dass noch weitere getauschte Teile und damit auch Strafplätze dazukommen.

Viele Augen waren in der ersten Stunde in Frankreich auf Nyck de Vries gerichtet, den Formel-2-Champion von 2019 und Formel-E-Weltmeister von 2020/21. De Vries ersetzte Lewis Hamilton im Mercedes, drehte mehr als 20 Runden und belegte letztendlich den neunten Platz, 0,545 Sekunden hinter Stammpilot George Russell (4./+0,951.).

Lokalmatador Pierre Gasly, mit einer Sekunde Rückstand auf die Spitze guter Fünfter, meldete schon nach wenigen Minuten: "So kann ich nicht fahren. Motorproblem." Dabei handelte es sich offenbar um nichts Ernstes, denn schon ein paar Minuten später war er wieder auf der Strecke. Bis zum Schluss drehte er noch 20 Runden.

Und die Fahrzeit war wichtig, um die neuesten Updates kennenzulernen. AlphaTauri und McLaren sind die beiden Teams mit den umfangreichsten Änderungen für dieses Wochenende. Aber auch die drei Topteams stehen nicht still: Red Bull hat am Heckflügel getüftelt, Ferrari am Diffusor, Mercedes an den Bremsbelüftungen. Und den Unterboden haben alle drei modifiziert.

Sebastian Vettel (Aston Martin) wurde 14., Mick Schumacher (Haas) 16.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.