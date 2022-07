F1-Training Frankreich: Verstappen schlägt vor Qualifying zurück!

Audio-Player laden

Max Verstappen hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix von Frankreich in Le Castellet die Bestzeit gesichert und damit seine Ambitionen auf die Poleposition unterstrichen. Der Red-Bull-Pilot meisterte den Circuit Paul Ricard in 1:32.272 Minuten und verwies die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz (+0,354) und Charles Leclerc (+0,637) auf die Plätze.

Im Freitagstraining hatte Ferrari noch dominiert und überlegen Bestzeit aufgestellt; in der Formel-1-Analyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de am Freitagabend kündigte Datenanalyst Kevin Hermann aber bereits an, dass die Rundenzeiten verzerrt gewesen sein könnten und Verstappen der wahre Favorit in Frankreich ist.

Mercedes, mit großen Hoffnungen ins Wochenende gegangen, spielt im Kampf um die Poleposition wahrscheinlich keine Rolle. Lewis Hamilton war der erste der Topstars, der eine Qualifyingsimulation absolvierte. Zu dem Zeitpunkt fehlte ihm fast eine halbe Sekunde auf die Bestzeit, die zu dem Zeitpunkt Verstappen auf Mediums hielt.

Am Ende belegte Hamilton den vierten, George Russell den sechsten Platz.

Bei Williams hat dieses Wochenende zum ersten Mal nicht nur Alexander Albon, sondern auch Nicholas Latifi das neueste Update zur Verfügung. "Er kommt einigermaßen klar", sagt Teamchef Jost Capito im Interview mit 'Sky', "aber man sieht: Von den Rundenzeiten her ist er noch nicht so weit wie Alex mit dem neuen Auto."

Albon wurde am Ende Siebter, Latifi Zwölfter.

Capito: "Auf die Platzierung kann man immer noch nicht allzu viel geben, weil wir mit verschiedenen Powermodes, also mit verschiedenen Leistungen, fahren, um die Motoren zu schützen. Daher wissen wir ungefähr, wann wir welchen Mode fahren und wie viel das an Rundenzeit ist, und wenn man das berücksichtigt, dann sehen wir im Moment, glaube ich, ganz gut aus."

Die beiden Deutschen, Mick Schumacher (Haas) und Sebastian Vettel (Aston Martin), belegten die letzten beiden Plätze.

