F1-Training Miami: Zwei Mercedes fahren am Ende Bestzeit

Überraschung im ersten Freien Training zum Grand Prix von Miami 2023: Nicht Topfavorit Max Verstappen, sondern die beiden Mercedes-Piloten setzten sich an die Spitze des Klassements. Schnellster war letztendlich George Russell mit einer Bestzeit von 1:30.125 Minuten, 0,212 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.

Verstappen hatte das Feld bis kurz vor Schluss angeführt, doch Mercedes zog die weichen Pirelli-Reifen erst ganz zum Schluss, als die Bedingungen am besten waren, und nutzten diese Chance maximal aus. Verstappen wurde am Ende der Session, als er bereits auf einem Longrun unterwegs war, auch noch von Charles Leclerc (Ferrari/+0,324) unterboten.

Die große Neuerung im Vergleich zur Miami-Premiere im Vorjahr ist 2023 das komplett neu aufgetragene Asphaltband. Das bot zu Beginn der Session erwartungsgemäß wenig Grip. Er habe das Gefühl, er fahre "wie auf Eis, wenn ich nur einen Zentimeter neben die Ideallinie komme", monierte Verstappen während seines ersten Runs.

Genau das wurde möglicherweise Nico Hülkenberg zum Verhängnis. Der Haas-Pilot lag nach einer halben Stunde sensationell in Führung, war zu dem Zeitpunkt um eine halbe Sekunde schneller als sein Teamkollege Kevin Magnussen. Die beiden lagen auf P2 und P4, als Hülkenberg ausgangs Kurve 3 in die Streckenbegrenzung krachte.

Der Deutsche war nicht einmal zu einer persönlichen Bestzeit unterwegs, als auf fünf Runden alten Softreifen sein Heck ins Rutschen kam und er sich drehte. "Ich hab's verloren", gab er am Boxenfunk sofort zu. Der Schaden am Auto hielt sich in Grenzen, bis auf die rechte Vorderradaufhängung, die nach dem Crash lose vom Haas-Chassis baumelte.

Hülkenberg belegte letztendlich den neunten Platz, 1,267 Sekunden hinter Russells Bestzeit. Vor ihm landeten auf den Positionen 4 bis 8 Verstappen (+0,424), Carlos Sainz (Ferrari/+0,599), Pierre Gasly (Alpine/+0,979) und die beiden Aston Martins von Fernando Alonso (+1,106) und Lance Stroll (+1,212).

Für Russell hatte das Wochenende gleich mal mit Problemen begonnen. Gleich auf seiner allerersten Runde meldete er am Boxenfunk Vibrationen an der Lenksäule. "Können wir das für den zweiten Run ändern, oder noch besser gleich, bevor wir Runden fahren?", wollte er wissen. Das Team antwortete: "Negativ. Nichts, was wir während der Session tun können."

Russell kam daraufhin nach nur zwei Installationsrunden an die Box. Er forderte einen Umbau ein, "selbst wenn es eine halbe Stunde dauert". Denn: "So können wir nichts lernen", grummelte Russell. Anschließend begann eine hektische Reparatur an der offenen Frontpartie des Mercedes. "Ein Problem, weil er viel Trainingszeit verliert", sagt Sky-Experte Ralf Schumacher.

Noch während der Session stellte sich heraus: Russells Lenksäule war laut Mercedes-Auskunft mit einem Experimentalteil ausgestattet, "das zu schwer war. Also mussten wir auf die Standardspezifikation zurückbauen". Die Mechaniker mussten aus diesem Grund die komplette Lenksäule wechseln.

Modifikationsbedarf gibt's möglicherweise auch bei Sergio Perez (11./Red Bull/+1,441). Sein großer Rückstand könnte eine Folge des falschen Set-ups sein, denn Perez war bei der Höchstgeschwindigkeitsmessung mit 347,0 km/h um sieben km/h schneller als Verstappen und überlegen Schnellster im Feld. Dafür fehlte ihm in den Kurven der nötige Grip.

