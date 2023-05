F1-Training Monaco: Verstappen mit neuem Set-Up auf Platz 1

Max Verstappen, im ersten Freien Training noch weit abgeschlagen, sicherte sich im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Monaco 2023 in 1:12.462 Minuten die Bestzeit. Der Red-Bull-Pilot kam nach einem Set-up-Umbau in der Mittagspause deutlich besser zurecht und verwies bei sonnigen Bedingungen die Ferrari-Piloten Charles Leclerc (+0,065) und Carlos Sainz (+0,107) auf die Plätze 2 und 3.

Für Sainz war die Session allerdings 17 Minuten vor dem Ende vorbei, als er am Schwimmbad zuerst innen die Leitplanke touchierte, dabei seine rechte Vorderradaufhängung kaputtmachte und ohne Lenkwirkung geradeaus in die Barrieren einschlug - ein Abziehbild des Qualifyingunfalls von Leclerc im Jahr 2021.

Die rote Flagge wegen des Sainz-Unfalls dauerte nur fünf Minuten, weil die Streckenposten in Monaco extrem auf zack sind. So wurde die Strecke für die letzten zwölf Minuten nochmal freigegeben. Wichtig für die Teams, um zumindest noch ein paar Longruns absolvieren zu können.

Vierter wurde Fernando Alonso (Aston Martin/+0,220), der bisher in dieser Saison stets im Renntrimm konkurrenzfähiger war als auf eine Qualifyingrunde, in Monaco aber von Anfang an gut mithalten konnte. Womöglich wäre sogar eine noch schnellere Zeit möglich gewesen. Doch wie so viele andere wurde auch er auf seiner schnellsten Runde von langsameren Fahrzeugen behindert.

Das mit Spannung erwartete Mercedes-Update brachte Lewis Hamilton im ersten Training auf Platz 3. In der zweiten Session belegte der siebenmalige Weltmeister mit einer halben Sekunde Rückstand den sechsten Rang. Nach seiner bis dahin schnellsten Runde erkundigte er sich nach den Zeiten der anderen und funkte: "Verdammt, das Auto geht nicht viel schneller."

Vor Hamilton reihte sich Lando Norris mit der Retro-Lackierung von McLaren ein; Siebter wurde Sergio Perez (Red Bull/+0,529), gefolgt von Valtteri Bottas (Alfa Romeo/+0,588), Pierre Gasly (+0,627) und Esteban Ocon (beide Alpine/+0,700).

Nico Hülkenberg hatte im ersten Training einen Crash gebaut. Im zweiten wurde er 15., 0,063 Sekunden hinter seinem Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen. Haas hat nach dem ersten Training "das Set-up so geändert, wie die Jungs das wollten. Wir haben die Aufhängung ein bisschen weicher abgestimmt", erklärt Teamchef Günther Steiner bei 'ServusTV'.

Im ersten Freien Training hatte es zwei rote Flaggen gegeben. Zuerst wegen des Drehers von Hülkenberg in der Hafenschikane (kaputt: Felge und Bremsbelüftung), dann wegen eines Abflugs von Alexander Albon (Williams) bei Sainte Devote. Der Thailänder rutschte dabei nicht in den Notausgang, sondern krachte seitwärts mit hoher Energie in die Leitplanken.

Ein Unfall, der nicht ohne Folgen blieb. Albon konnte das Nachmittagstraining erst verspätet aufnehmen, weil an seinem Auto noch gearbeitet wurde. Neben dem Getriebe mussten auch der Unterboden, Front- und Heckflügel sowie die linke Vorderradaufhängung getauscht werden.

In FT2 fuhr Albon dann mit einer älteren Heckflügelversion, und er fuhr hinterher. Am Ende belegte er mit 1,755 Sekunden Rückstand auf die Spitze den 19. Platz. Allerdings konnte er auch erst auf die Strecke gehen, nachdem Sainz rote Flaggen ausgelöst hatte. Am Ende standen die beiden Williams-Fahrer auf P19/20.

Das wichtigste Qualifying der Saison

In Monaco gilt quasi "Überholverbot". Mit den breiten und schweren "Tankern" der modernen Formel 1 ist es fast unmöglich, einen direkten Gegner unter normalen Umständen sauber zu überholen. Dementsprechend wichtig sind Faktoren wie die Startposition, der Start und die Strategie.

'ServusTV'-Experte Christian Klien erklärt: "Die beste Überholmöglichkeit ist nach dem Tunnel, da hineinzubremsen. Aber die Autos sind seit meiner Zeit größer geworden. Wenn der Vordere nicht mitspielt, kommt hier keiner vorbei."

Ein Nachteil für die Teams, die ihre Performance bisher eher im Rennen als im Qualifying abrufen konnten? Aston-Martin-Teamchef Mike Krack erklärt im Interview mit 'Sky': "Es geht über das Qualifying. Wir haben in Miami und Baku gesehen, dass wir nicht die besten Sessions hatten. Da haben wir uns halt im Rennen zurückgekämpft. Das kann man hier nicht machen."

"Hier ist die Startposition sehr nah an der Zielposition. Von daher müssen wir im Qualifying einen Zahn zulegen im Vergleich zu früheren Rennen. Wenn man viermal in fünf Rennen aufs Podium fährt, kann man hier nicht sagen, dass wir um Platz 6 fahren. Das kann man nicht machen."

Wo gibt's Qualifying und Rennen live zu sehen?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.