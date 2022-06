F1-Training Montreal: Verstappen vor Sainz, Alonso auf P3

Audio-Player laden

Max Verstappen (Red Bull) hat im ersten Freien Training zum Grand Prix von Kanada in 1:15.158 Minuten Bestzeit erzielt. Der WM-Leader verwies in der Session auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal Carlos Sainz (Ferrari/+0,246) und Fernando Alonso (Alpine/+0,373) auf die Plätze.

Zunächst lag Sergio Perez (Red Bull) lang in Führung. Letztendlich fiel der Mexikaner aber mit 0,461 Sekunden Rückstand auf den vierten Platz zurück. Gefolgt von Charles Leclerc (Ferrari/+0,508) und George Russell (Mercedes/+0,664).

Für eine der wenigen außerplanmäßigen Szenen - abgesehen von diversen Verbremsern in den überwiegend asphaltierte Auslaufzonen - sorgte Esteban Ocon. An seinem Alpine rauchte bereits nach 15 Minuten die rechte Vorderbremse. Ocon konnte danach jedoch weiterfahren und schaffte sogar mehr als 20 Runden.

Glück hatte außerdem ein Murmeltier, das sich just in dem Moment dazu entschied, über die Strecke zu laufen, als gerade Sainz im Ferrari heranbrauste. Um ein Haar wäre es dabei zur vermutlich für das Tier tödlichen Kollision gekommen. Der kleine Nager hatte aber Glück und kam mit dem Schrecken davon.

