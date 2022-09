F1-Training Monza: Bestzeit für Leclerc, Strafe für Verstappen

Audio-Player laden

So haben sich die Tifosi das vorgestellt: Charles Leclerc hat sich im rot-gelben Ferrari die Bestzeit im ersten Freien Training zum Grand Prix von Italien in Monza 2022 gesichert. Leclerc stellte eine Bestzeit von 1:22.410 Minuten auf und verwies seinen Teamkollegen Carlos Sainz und George Russell (Mercedes) um 0,077 beziehungsweise 0,279 Sekunden auf die Plätze.

Topfavorit Max Verstappen (Red Bull) setzte sich zwar von Beginn an an die Spitze des Feldes. In der zweiten Hälfte des Trainings legte er aber nicht so viel nach wie andere. Am Ende sicherte er sich den fünften Platz, 0,430 Sekunden hinter Leclerc und nur 0,009 Sekunden hinter Lewis Hamilton (Mercedes) auf P4.

Verstappen geht allerdings vorbelastet in den Grand Prix von Italien. "Wenn man einen Motor wechselt, macht man es hier und nicht in Suzuka oder Texas, wo das Überholen schwierig ist", sagt Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko im Interview mit 'Sky'.

Stand heute wird Verstappen am Sonntag um fünf Positionen nach hinten versetzt. Übrigens nicht die einzige Gridstrafe für Monza. Verstappens Teamkollege Sergio Perez (14./+10) rutscht ebenfalls nach hinten. Bei seinem Ausritt in Zandvoort "haben die Kerbs leider das Motorgehäuse zerstört", berichtet Marko.

Carlos Sainz (mindestens +25/Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes) müssen wegen Powerunit- und/oder Getriebewechsel wohl von ganz hinten starten. Darüber hinaus kassiert Valtteri Bottas (+15/Alfa Romeo) eine Powerunit-Strafe. Und Yuki Tsunoda (+10/AlphaTauri) eine wegen seiner fünften Verwarnung.

Red Bull sieht in Monza trotzdem "einen gewissen Grund zum Optimismus", sagt Marko und erklärt: "Mit der Form, in der sich Max befindet, in der Form, in der wir das Auto bis dato jetzt immer auf das Optimum hinbekommen haben, und rein von der Streckenführung würde ich gefühlsmäßig sagen, dass das dem Red Bull mehr liegt."

Aus deutscher Sicht gibt's vom ersten Freien Training nichts zu berichten. Sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher hatten trainingsfrei. Vettel wurde bei Aston Martin durch Nyck de Vries (19.) ersetzt, während bei Haas Antonio Giovinazzi (18.) als Freitagsfahrer im Einsatz war. Monza 2022 ist somit das erste Training seit dem Hungaroring 1991 ohne deutschen Piloten.

