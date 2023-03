F1-Training Saudi-Arabien: Alonso bis auf 0,2 Sekunden an Verstappen dran!

Audio-Player laden

Fernando Alonso war im zweiten Freitagstraining zum Grand Prix von Saudi-Arabien 2023 erneut erster Verfolger von Max Verstappen. Der Aston-Martin-Pilot sicherte sich mit 0,208 Sekunden Rückstand auf den Topfavoriten im Red Bull unter Flutlicht die zweitbeste Zeit und meldete damit Ambitionen auf einen erneuten Podestplatz an.

Verstappen erzielte seinerseits nach P1 im ersten Training auch in der zweiten Session die Bestzeit, gestoppt in 1:29.603 Minuten. Damit war er um 0,471 Sekunden schneller als die Freitagsbestzeit von 2022, aufgestellt von Charles Leclerc (Ferrari).

Was übrigens Spekulationen relativiert, wonach sicherheitsbedingte Änderungen am Stadtkurs in Dschidda in einzelnen Kurven die Geschwindigkeit um bis zu 50 km/h reduzieren könnte.

Dabei war Verstappen mit seinem RB19, ganz ähnlich wie beim Saisonauftakt in Bahrain, nicht zufrieden. Klagte er in der ersten Session noch über Untersteuern, so monierte er in der zweiten Session Probleme beim Runterschalten. In einigen Kurven, berichtete er, dauere der Schaltvorgang zu lang.

Platz 3 sicherte sich Verstappens Teamkollege Sergio Perez (+0,299), gefolgt von Esteban Ocon (Alpine/+0,436), George Russell (Mercedes/+0,467), Pierre Gasly (Alpine/+0,497), Lance Stroll (Aston Martin/+0,507) und Nico Hülkenberg (Haas/+0,578), der zumindest auf eine schnelle Runde wieder sehr konkurrenzfähig zu sein scheint.

Die beiden Ferraris landeten auf den Positionen 9 und 10. Allerdings muss das die Ferrari-Fans noch nicht in Sorge versetzen, denn die Zeitabstände waren am Freitagabend generell gering. Selbst Lewis Hamilton (Mercedes) auf P11 hatte weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Verstappen.

Und auch bei den Longruns ergab sich kein so klares Bild pro Red Bull wie beim Saisonauftakt in Bahrain. Besonders der Longrun von Carlos Sainz auf dem weichen Pirelli-Reifen war solide und im direkten Vergleich sogar marginal schneller als jener von Verstappen.

Noch besser war im Renntrimm nur Alonso unterwegs; der hatte allerdings den Mediumreifen drauf und nicht den Soft. Insgesamt schenkten sich die Longruns der vier Topteams wenig. Zwischen dem besten Schnitt von Alonso und jenem von Russell in Mercedes lag nur rund eine halbe Sekunde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.