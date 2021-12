F1-Training Saudi-Arabien: Bestzeit Verstappen, aber Hamilton Schnellster!

Max Verstappen hat im dritten Freien Training zum Grand Prix von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit Bestzeit erzielt. Der Red-Bull-Pilot meisterte den mehr als sechs Kilometer langen Stadtkurs in seinem schnellsten Versuch in 1:28.100 Minuten und verwies seinen großen Rivalen Lewis Hamilton (Mercedes/+0,214) auf den zweiten Platz.

Zwar gibt es dafür keine offizielle Bestätigung seitens Mercedes, doch vermutlich steckte im dritten Training bei Hamilton wieder jener "Raketenmotor" im Heck, der ihm schon in Brasilien zum Sieg verholfen hat. "Der sieht immer noch wie eine Rakete aus", stöhnt Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Auf den Geraden gewinnen sie Zeit. Aber in den Kurven ist Max gut dabei."

Die Sektoranalyse zeigt: Im ersten Sektor, durch die schnellen Kurven, die viel Anpressdruck erfordern, ist Verstappen voll konkurrenzfähig. Im zweiten und dritten Sektor, wo es auf Power und wenig Luftwiderstand ankommt, hat Mercedes klare Vorteile. "Es ist halt eine Motorenstrecke", erklärt Alfa-Romeo-Teammanager Beat Zehnder gegenüber 'ServusTV'.

Tatsächlich könnte die Verstappen-Bestzeit trügerisch sein. Hamilton zog keine seiner schnellen Runden auf dem Soft durch. Würde man jedoch die schnellsten Sektorenzeiten addieren, dann wäre der Mercedes-Pilot klar voran. Um fast eine halbe Sekunde, zumindest laut Berechnung von Amazon Web Services.

Zum Thema:

Ergebnis FT3

F1-Ticker "Paddock live"

F1-Analyse: Ab 22:00 Uhr live

Eine ganz entscheidende Rolle könnten in Saudi-Arabien die Reifen spielen. Aufgrund der hohen Haltbarkeit scheint eine Einstoppstrategie in Stein gemeißelt zu sein. Doch selbst die weichste Gummimischung brauchte in den Freien Trainings teilweise mehrere Runden, um auf die ideale Betriebstemperatur zu kommen.

Und auch langsame Autos könnten im Qualifying ein Thema werden. Das bekam selbst Hamilton zu spüren, der im Abschlusstraining gleich zweimal einem Kollegen im Weg stand. Zuerst musste Pierre Gasly (AlphaTauri) ausweichen, dann kam es wenige Augenblicke später zur nächsten haarigen Situation, diesmal mit Nikita Masepin (Haas).

Hamilton wurde von seinem Renningenieur Peter Bonnington zwar gewarnt, dass der Russe von hinten kommt, doch da war's schon zu spät: "Du hast mir nichts gesagt! Mann. Ich hatte keinen Dunst, dass der kommt", meckert der siebenmalige Weltmeister. 'Sky'-Experte Timo Glock analysiert: "Da hat Masepin gut reagiert. Das hätte sonst auch anders ausgehen können."

Gasly konnte übrigens nahtlos an seine starke Performance von Freitag anknüpfen. Er belegte mit 0,615 Sekunden Rückstand den fünften Platz. Und dass mit AlphaTauri auf dieser Strecke zu rechnen ist, das bestätigt auch Rookie Yuki Tsunoda, der sogar auf den vierten Platz fuhr. Hinter den beiden landete Valtteri Bottas (Mercedes/+0,919).

Wer im Qualifying die Nase vorn haben wird, ist nach zwei Hamilton-Bestzeiten und einer Verstappen-Bestzeit schwierig vorherzusagen. Spannend wird der Rest des Wochenendes in strategischer Hinsicht. Denn wer voll darauf setzt, für die schnelle Einzelrunde genug Temperatur in den Reifen zu haben, könnte dann im Rennen mit dem hohen Reifenverschleiß kämpfen ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.