F1-Training Silverstone 2021: Verstappen Schnellster, Hamilton P8

Die Spannung steigt vor dem ersten Sprint der Formel-1-Geschichte ab 17:25 Uhr deutscher Zeit live im Ticker. Im Abschlusstraining (FT2) am Samstagnachmittag hatten die Fahrer und Teams Gelegenheit, sich auf das 17-Runden-Rennen vorzubereiten. Dementsprechend standen bei den meisten Fahrern Longruns auf dem Programm.

Die Bestzeit sicherte sich Max Verstappen (Red Bull) in 1:29.902 Minuten. Zum Vergleich: Im Qualifying am Freitagabend hatte Lewis Hamilton (Mercedes) eine Bestzeit von 1:26.134 Minuten erzielt. Das zeigt schon, dass der Fokus auf den Renntrimm im Vordergrund stand (an diesem Wochenende kein klassisches Qualifying mehr).

Verschiedene Reifenmischungen ausprobieren, deren Verschleiß feststellen, das Set-up nochmal feintunen: Die absoluten Bestzeiten spielten im zweiten Freien Training beim Grand Prix von Großbritannien keine Rolle. So sind auch die erzielten Platzierungen nicht zwingend repräsentativ für das Kräfteverhältnis.

Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer hatte zwar vor der Session angekündigt, dass er davon ausgeht, dass der Sprint mit dem Soft gefahren wird. Doch Hamiltons Longrun auf dem Soft war im Schnitt deutlich langsamer als jener von Verstappen zur gleichen Zeit auf dem Medium. Insofern ist wohl unwahrscheinlich, dass am Abend wirklich alle auf Soft starten.

Hinter Verstappen landeten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz mit 0,375 beziehungsweise 0,605 Sekunden Rückstand. Esteban Ocon (Alpine) wurde Vierter, Sergio Perez (Red Bull) Fünfter. Hamilton sicherte sich den achten Platz (vor Valtteri Bottas), hatte aber bereits 1,229 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Aston Martin wählte eine konservative Herangehensweise ans Training. Sebastian Vettel stand am Ende auf P17, Lance Stroll wurde 18. Langsamer waren nur noch die beiden Haas-Piloten Nikita Masepin und Mick Schumacher. Schumacher blieb diesmal um eineinhalb Sekunden hinter seinem Teamkollegen zurück.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.