F1-Training Silverstone: Bestzeit für Ferrari zum Auftakt

Nach dem verregneten ersten Training zum Grand Prix von Großbritannien war das zweite Freitagstraining in Silverstone umso betriebsamer. Die Bestzeit sicherte sich Carlos Sainz (Ferrari) in 1:28.942 Minuten vor Lewis Hamilton (Mercedes/+0,163), Lando Norris (McLaren/+0,176) und Max Verstappen (Red Bull/+0,207).

Dabei blieben die Top 4 keineswegs ohne Probleme. Sainz ärgerte sich etwa: "Ich habe in den schnellen Passagen mit dem 'Bouncing' viel verloren." Norris stand einmal ohne Hinterräder an seinem Boxenplatz, weil der hintere Wagenheber einknickte. Und Verstappen hörte ständig ein beunruhigendes Geräusch: "Ich weiß nicht, was es ist. Klingt so, als würde irgendwas streifen."

Wie aussagekräftig die Zeiten des Freitags sind, sei dahingestellt. Das erste Training war wegen des Regens praktisch komplett nutzlos. Und anders als sonst konnten am Spätnachmittag auch kaum Longruns gefahren werden, weil die Teams damit beschäftigt waren, ihre zahlreichen Updates auszuprobieren.

Das sagt McLaren-Teamchef Andreas Seidl

Dazu kommt: "Die Autos sind sehr anfällig auf diese Windstöße. Das ist hier in Silverstone definitiv eine Herausforderung", erklärt McLaren-Teamchef Andreas Seidl im Interview mit 'Sky'. Über den Rückstand seines zweiten Fahrers Daniel Ricciardo (9./+0,960) sagt er: "Es war keine saubere Runde bei Daniel. Deswegen der Rückstand. Und Lando hat eine sehr gute Runde erwischt."

Während die Top 4 extrem eng beisammen lagen, zog sich das Feld weiter hinten etwas auseinander. Charles Leclerc (Ferrari) hatte auf P5 bereits 0,462 Sekunden Rückstand, Fernando Alonso (Alpine) war mit 0,753 Sekunden Rückstand Sechster. Dahinter folgten Sergio Perez (Red Bull/+0,811) und George Russell (Mercedes/+0,857).

Sebastian Vettel (Aston Martin) wurde 12., Mick Schumacher (Haas) 19. Beide waren langsamer als ihre jeweiligen Teamkollegen. Enttäuschend die AlphaTauris auf P16/18. Pierre Gasly konnte sich die 1,568 Sekunden Rückstand nicht erklären: "Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keinen Grip", funkte er.

