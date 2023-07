F1-Training Silverstone: Verstappen Schnellster, Albon überrascht!

Max Verstappen (Red Bull) hat sich im ersten Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien in Silverstone 2023 die Bestzeit gesichert. Der Weltmeister und WM-Leader setzte sich 0,448 Sekunden vor Teamkollege Sergio Perez und 0,489 Sekunden vor Überraschungsmann Alexander Albon (Williams) an die Spitze.

Es gehört bei Verstappen schon fast zum guten Ton, dass er zu Beginn des ersten Trainings eines Rennwochenendes nicht zufrieden ist. Hatte er in früheren Sessions in dieser Saison oftmals über Probleme beim Schalten geklagt, so waren es diesmal die neuen Reifenkonstruktionen von Pirelli, die ihm das Gefühl vermittelten, "wie auf Eis" zu fahren.

Interessant: Mercedes fuhr im ersten Training als einziges Team nicht mit der weichsten Reifenmischung von Pirelli (Soft/C3). Dementsprechend wurde Lewis Hamilton (+1,168) Zwölfter und George Russell (+1,274) 14.

Die vorderen Plätze belegten andere. Vierter wurde Fernando Alonso (Aston Martin/+0,668) vor Charles Leclerc (Ferrari/+0,680), Esteban Ocon (Alpine/+0,719), Carlos Sainz (Ferrari/+0,757) und Lando Norris (McLaren/+0,841).

Kevin Magnussen (+1,785) und Nico Hülkenberg (+1,991), die beiden Fahrer des Haas-Teams, belegten die Positionen 19 und 20.

Welche Updates haben die Teams nach Silverstone gebracht?

Nur ein einziges Team, Ferrari, hat seit Österreich gar keine neuen Teile am Auto. Das größte Update hingegen hat AlphaTauri entwickelt. Beim italienisch-österreichischen Team sind Unterboden, Diffusor, Bodywork, Heckflügel und Hinterradaufhängung neu.

Von den vier Topteams rüstet Mercedes mit einem neuen Frontflügel auf, Aston Martin mit einem neuen Frontflügel und neuen Bremsbelüftungen hinten. Dazu kommt ein neuer Frontflügel bei Alpine sowie das nächste größere Paket bei McLaren (Frontflügel, Nase, Bremsbelüftungen hinten, Hinterradaufhängung).

Und auch das Haas-Team reagiert auf die Probleme mit dem hohen Reifenverschleiß in den Rennen und bringt Neuentwicklungen nach Silverstone. Unter anderem sind die Vorderradaufhängung, die Bremsbelüftungen vorn und der Beamwing vor dem Heckflügel anders als zuletzt in Österreich.

Was hat es mit den neuen Reifen auf sich?

Pirelli-Sportchef Mario Isola erklärt: "In Silverstone kommt erstmals eine neue Slick-Reifenkonstruktion zum Einsatz, deren Material gegenüber der geplanten Einführung im nächsten Jahr vorgezogen wurde. Die Änderung der Spezifikation wurde notwendig, da sich die Performance der Autos seit Saisonbeginn im Vergleich zu den Simulationsdaten, die Pirelli im vergangenen Winter von den Teams zur Verfügung gestellt wurden, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit als auch der Belastung verbessert hat."

Zumindest mit der härtesten Gummimischung (C1) taten sich einige Fahrer zu Beginn der Session schwer mit den neuen Reifen. "Ist wie Fahren auf Eis", sagte etwa Verstappen am Boxenfunk, und Ocon nörgelte: "Die Traktion aus den langsamen Kurven ist wirklich schlecht. Katastrophe."

Isola: "Die neue Spezifikation macht den Reifen widerstandsfähiger gegen Ermüdung, hat aber keinen Einfluss auf die technischen Parameter oder das Verhalten auf der Rennstrecke. Alle Teams hatten bereits beim Grand Prix von Spanien die Gelegenheit, die neue Reifenkonstruktion zu testen, als jedem Fahrer im Freien Training zwei Sätze zur Verfügung standen. Ihre Rückmeldungen entsprachen unseren Erwartungen, insbesondere was die Transparenz der Performance betrifft."

"Dieses Debüt findet auf einer Strecke statt, die traditionell eine der härtesten für die Reifen ist. Auf unseren internen Tabellen steht Silverstone ganz oben, was die Belastung und die Seitenkräfte betrifft, die auf die Reifen einwirken, insbesondere vorne links."

"Die Wahl der Reifenmischungen - die sich im Gegensatz zur Struktur nicht ändern wird - ist zumindest dem Namen nach identisch mit den Vorjahren: C1 ist der harte, C2 der mittlere und C3 der weiche Reifen. Der aktuelle C1 ist jedoch eine brandneue Mischung für dieses Jahr, die sich zwischen C2 und C0 einreiht: unser neuer Name für die härteste Mischung der Serie 2022", sagt Isola.

Wo gibt's Qualifying und Rennen live zu sehen?

Nach dem F1-Sprint in Österreich ist Großbritannien wieder ein konventionelles Rennwochenende. Das Qualifying steigt am Samstag um 16:00 Uhr deutscher Zeit und wird in Deutschland exklusiv bei Sky übertragen. Sky steigt eine halbe Stunde vor Beginn des Qualifyings mit Vorberichten in die Übertragung ein. (Zur Übersicht aller TV-Zeiten des Silverstone-Wochenendes!)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.