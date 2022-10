F1-Training Singapur: Sainz Schnellster nach Fehlern der Favoriten

Audio-Player laden

Carlos Sainz sicherte sich die Bestzeit im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Singapur. Der Ferrari-Pilot meisterte den Marina Bay Street Circuit unter Flutlicht in 1:42.587 Minuten und verwies seinen Teamkollegen Charles Leclerc (+0,208) und George Russell (Mercedes/+0,324) auf die Plätze.

Doch die Rundenzeiten zu interpretieren, das ist nach zwei Stunden Training schwierig. Eins scheint klar zu sein: Russell und sein Mercedes-Team sind wie erwartet näher dran als zuletzt. "Es war nicht die erste Runde, es war keine saubere Runde", sagt 'ORF'-Experte Alexander Wurz über Russells drittbeste Zeit. "Die richtige Messlatte fehlt heute. Das wäre Verstappen."

Der Titelverteidiger, dessen Red-Bull-Team am Freitag auch wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Finanzregeln der Formel 1 in der Saison 2021 ein großes Thema war, ging erst spät auf Zeitenjagd. 15 Fahrsekunden vor Ende seiner Runde war er noch auf Bestzeitkurs; am Ende fehlten aber 0,339 Sekunden und er wurde Vierter.

Interessant, dass diesmal neben den Top 4 gleich vier weitere Fahrer weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Bestzeit hatten: Lewis Hamilton (5./Mercedes/+0,595), Esteban Ocon (Alpine/+0,825), Valtteri Bottas (Alfa Romeo/+0,844) und Fernando Alonso (Alpine/+0,933).

Sainz' Bestzeit hielt auch, weil andere Fehler machten. Leclerc etwa musste nach einem Problem lange Zeit in der Box bleiben, und als er gegen Ende wieder rausging, fuhr er zwar im ersten und zweiten Sektor persönliche Bestzeit, doch für ganz nach vorn reichte es nicht mehr. Und auch Verstappens finale Attacke war nicht fehlerfrei.

Zu einer spektakulären Szene kam es am Freitagabend bei AlphaTauri. Pierre Gasly (14./+1,882) war gerade zurück an die Box gekommen, als es im Bereich der Airbox zu brennen begann. Während seine eigene Crew noch nach einem Feuerlöscher suchte, eilte ein Mechaniker von Boxennachbar Aston Martin herbei und schaffte Abhilfe. Passiert ist dabei letztendlich nichts.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.