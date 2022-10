F1-Training Suzuka: Max Verstappen vor Qualifying Favorit

Audio-Player laden

Max Verstappen hat sich in die Favoritenrolle für das Qualifying der Formel 1 im Japan gebracht. Der Red-Bull-Pilot war im Abschlusstraining von Japan der Schnellste und distanzierte die beiden Ferraris von Carlos Sainz und Charles Leclerc um drei Zehntelsekunden.

In der einzigen trockenen Session vor dem Qualifying legte der angehende Weltmeister vier Minuten vor dem Ende seinen einzigen ernsthaften Versuch auf Softs hin und unterbot in 1:30.671 Minuten die Zeiten der beiden Ferraris, die sich kurz zuvor auf Softs an die Spitze gesetzt hatten und nur um 15 Tausendstelsekunden voneinander getrennt waren.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez konnte die Zeit nicht mitgehen, hatte auf seiner schnellen Runde am Ende aber eine Menge Verkehr und wurde hinter Fernando Alonso (Alpine) Fünfter.

Mercedes muss derweil noch etwas zulegen, wollen sie im Qualifying, das in Suzuka besonders wichtig ist, eine gute Rolle spielen. George Russell und Lewis Hamilton landeten im dritten Training nur auf den Positionen sechs und sieben und hatten 0,859 und 0,918 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Die Top 10 komplettierten Lando Norris (8./McLaren), Esteban Ocon (9./Alpine) und Lance Stroll (10./Aston Martin). Letzterer war damit schneller als Teamkollege Sebastian Vettel, dem als 14. rund vier Zehntelsekunden auf Stroll fehlten. Der Gesamtrückstand des Deutschen betrug 1,551 Sekunden.

Zwischen den beiden Aston-Martin-Piloten lagen noch Daniel Ricciardo (11./McLaren), Alexander Albon (12./Williams) und Valtteri Bottas (13./Alfa Romeo).

Mick Schumacher konnte die ersten Runden seit seinem Abflug am Freitag fahren und landete 0,076 Sekunden hinter Haas-Teamkollege Kevin Magnussen auf Platz 16 (+1,695). Für den Deutschen waren es die ersten trockenen Suzuka-Runden in der Formel 1 überhaupt.

Keine gute Session erlebte derweil AlphaTauri: Lokalmatador Yuki Tsunoda wurde nur 17., Pierre Gasly, der am Morgen seinen Wechsel zu Alpine verkündet hatte, war nur 20. und Letzter.

Für alle Piloten war es nach dem verregneten Freitag die einzige trockene Session vor dem Qualifying, das um 8 Uhr MESZ beginnt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.