F1-Training Zandvoort: Nico Hülkenberg crasht zum Auftakt

Max Verstappen (Red Bull) hat sich bei seinem Heim-Grand-Prix in den Niederlanden die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Der Lokalmatador fuhr in Zandvoort 1:11.852 Minuten und verwies damit Fernando Alonso (Aston Martin/+0,278) und Lewis Hamilton (Mercedes/+0,373) auf die Plätze.

Wenig erfreulich verlief der Trainingsauftakt für Nico Hülkenberg. 18 Minuten vor Ende der Session verlor er ausgangs Kurve 13 die Kontrolle über seinen Haas und rutschte quer durch das Kiesbett hindurch leicht in die Barrieren. Bei dem Einschlag brach die Endplatte des Frontflügels an der rechten Seite ab.

Zu dem Zeitpunkt lag Hülkenberg an 15. Position, 0,701 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. Sieben Minuten später (als noch elf Minuten zu fahren waren), konnte die per roter Flagge unterbrochene Session fortgesetzt werden. Hülkenberg fiel noch auf den 18. Platz zurück.

Vierter wurde Sergio Perez (Red Bull), vor Alexander Albon (Williams), Lando Norris (McLaren), Logan Sargeant (Williams) und Oscar Piastri (McLaren).

George Russell (Mercedes) landete auf P11, Charles Leclerc (Ferrari) auf P16.

Im zweiten Ferrari saß diesmal nicht Carlos Sainz, sondern Robert Schwarzman. Der Testfahrer absolvierte am Freitagmorgen die erste von zwei Rookiesessions, die Ferrari (wie jedes Team) 2023 ermöglichen muss.

Schwarzmann war nicht um Feedback verlegen und beschwerte sich über ein, "Mann!", instabiles Heck. Letztendlich wurde er mit 2,171 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit 19. Auf Teamkollege Leclerc (16.) fehlten ihm 1,284 Sekunden.

20. und Letzter wurde Lance Stroll. Der Kanadier fuhr nur zwei Runden, ehe er wegen eines Verdachts auf einen Defekt der Powerunit bis zum Ende an der Box bleiben musste. Für Stroll bereits der zweite Rückschlag in Zandvoort, nachdem er seine Teilnahme an der Pressekonferenz am Donnerstag wegen einer Infektion absagen hatte müssen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network (Erwin Jaeggi).