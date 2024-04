F1-Uhren von Michael Schumacher in Millionenwert unter dem Hammer

Acht von Michael Schumachers Uhren aus seiner Zeit in der Formel 1 werden nächsten Monat versteigert. Interessanten müssen dafür tief in die Tasche greifen, denn die Sammlung des Formel-1-Rekordweltmeister wird auf einen Gesamtwert von rund vier Millionen Dollar (3,75 Millionen Euro) geschätzt.

Stattfinden wird die Versteigerung am 13. Mai in Genf, also in der Woche vor dem Grand Prix der Emilia-Romagna, durch das bekannte Auktionshaus Christie's. Star der Auktion ist eine einzigartige Vagabondage 1 aus Platin, die Schumacher ehemaliger Ferrari-Teamchef Jean Todt einst in Auftrag gegeben hatte.

Die Uhr zeigt die enge Verbindung zwischen Todt und dem Uhrendesigner Francois-Paul Journe und enthält Symbole, die die Weltmeistertitel des Deutschen, sein Helmdesign und das Emblem des sich aufbäumenden Pferdes von Ferrari darstellen.

Sie trägt eine Gravur mit einer Widmung von Todt an Schumacher, der sie als persönliches Geschenk an Weihnachten 2004 erhielt. Christie's schätzt, dass die Uhr zwischen 1,2 und 2,2 Millionen Dollar (1,12-2,06 Millionen Euro) erzielen könnte.

Ein weiteres interessantes Stück ist eine personalisierte Audemars Piguet, die Todt für Schumacher zu Weihnachten 2003 in Auftrag gab. Sie zeigt eine Widmung an seine damals sechs Formel-1-Titel und enthält seinen roten Rennhelm aus jener Zeit. Der Schätzwert liegt bei 170.000 bis 280.000 Pfund (198.000-327.000 Euro).

Eine dritte Uhr, die besonders in Auge fällt, ist eine Rolex Daytona Paul Newman, die Schumacher gehörte und deren Schätzwert zwischen 230.000 und 440.000 Dollar (215.000-412.000 Euro) liegt. Sie ist ein Beispiel für den bekanntesten und berühmtesten Stahlchronografen des Uhrenherstellers Rolex.

Remi Guillemin, Leiter der Uhrenabteilung von Christie's in Europa und den USA, sagt zu dieser Auktion: "Christie's dankt der Familie Schumacher für ihr Vertrauen und ihren Wunsch, diese Meisterwerke der Uhrmacherkunst mit anderen leidenschaftlichen Sammlern rund um den Globus zu teilen."

"Wir sind stolz darauf, diese ikonischen und einzigartigen Zeitmesser einer der berühmtesten Formel-1-Legenden zu präsentieren. Ein außergewöhnlicher Moment, sowohl für Uhren- als auch für Formel-1-Liebhaber", verspricht der Uhrenexperte.

Schumacher ist nach wie vor einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte und teilt sich den Rekord von sieben Weltmeistertiteln mit Lewis Hamilton. Nach einem kurzen Comeback bei Mercedes zog er sich Ende 2012 aus der Formel 1 zurück.

Mit Bildmaterial von LAT.