F1 USA 2021: Verstappen am schnellsten, Bestzeit für Perez

Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) erzielten im dritten Freien Training zum Grand Prix der USA in Austin die schnellsten Rundenzeiten, am Ende stand aber Sergio Perez (Red Bull) mit einer Bestzeit von 1:34.701 Minuten auf dem ersten Platz.

Denn sowohl Verstappen (1:34.383) als auch Hamilton (1:34.458 Minuten) wurde die schnellste Zeit wegen marginaler Verstöße gegen die Tracklimits-Regel gestrichen. Verstappen war in Kurve 19 ein paar Zentimeter über der weißen Linie, Hamilton in Kurve 9.

Hinter Perez folgte im Klassement Carlos Sainz (Ferrari) vor Verstappen, Lando Norris (McLaren) und Valtteri Bottas (Mercedes). Hamilton wurde Sechster, Sebastian Vettel (Aston Martin) Elfter und Mick Schumacher (Haas) 19.

Was die Rennstrategie betrifft, wird das Bild langsam klarer. Am Samstagmorgen herrschten bis zu 39 Grad Asphalttemperatur. "Darunter leiden die Reifen", sagt Haas-Teamchef Günther Steiner gegenüber 'Sky'. "Es sieht so aus, als sei es fast sicher, dass man eine Zweistoppstrategie braucht, um durchzukommen. Und mit dem C4 (Soft; Anm. d. Red.) im Rennen zu starten, das werden sehr wenige wagen."

